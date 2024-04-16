Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Baki Coşkun Oldu - Son Dakika
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Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Baki Coşkun Oldu

Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Baki Coşkun Oldu

Saadet Partisi (SP) Kayseri İl Başkanı Baki Coşkun, 31 Mart seçimlerinde Melikgazi Belediye Başkan Adayı olmasının ardından görevine iade edildi.

16.04.2024 09:42  Güncelleme: 09:45
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Saadet Partisi (SP) Kayseri İl Başkanı Baki Coşkun oldu. 31 Mart seçimlerinde Melikgazi Belediye Başkan Adayı olan Baki Coşkun, seçimlerin ardından parti genel merkezi tarafından görevi iade edildi.

SP Genel Merkezi tarafından yapılan açıklamada; "31 Mart 2024 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Seçimleri'nde Belediye Başkan Adayı olması münasebetiyle Kayseri İl Başkanlığı'ndan istifa eden Baki Coşkun görevine iade edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Göreve başlayan Baki Coşkun ise, "Öncelikle seçimlerde görev alan, oy veren, Kayseri için çalışan herkese teşekkür ederim. Seçim sürecinde büyük bir özveri ile çalışan İl Başkanımız Nuri Ürkündaş Bey'e hassaten teşekkür ederim. Birlikte güzel bir seçim süreci yaşadık. Halkın Saadet Partisi'ne sevgisini her yerde gördük. Halk bize ve davamıza güveniyor. Bizim çalışmalarımız beğeni ile takip ediliyor. Biz de bu çalışmaları üstüne koyarak sürdüreceğiz. Bir sonraki seçimlerde öyle görünüyor ki dengeler değişecek. Bizde bu değişim sürecinde zirvede yer almak için kendimizi daha fazla anlatacağız. Bizim davamız büyük bir dava. İlmek ilmek dokuyarak hakkını vereceğiz. Gelecek seçimlerde milli görüş anlayışının halktaki yansımalarını oy pusulalarında da göreceğiz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Baki Coşkun Oldu - Son Dakika

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