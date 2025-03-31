Saadet Tubay\'ın Son Ziyareti

Elazığ'ın Yalındamlar köyünde yaşayan 73 yaşındaki Saadet Tubay, bayram sabahı kızının ve kardeşinin mezarlarını ziyaret ettikten bir gün sonra hayatını kaybetti. Ailesine, "Kardeşimin ve kızımın mezarlarına gitmek istiyorum" diyerek mezarlığa giden yaşlı kadının cenazesi, Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Elazığ'ın Yalındamlar köyünde yaşayan 73 yaşındaki yatağa bağımlı Saadet Tubay, bayram sabahı ailesinin mezarlarını ziyaret etmek için son bir kez yola çıktı. Edinilen bilgiye göre, Saadet Tubay, kızının ve kardeşinin mezarına gitmek istediğini ailesine belirterek, "Belki ölürüm, son bir defa mezarlarına gitmek istiyorum" dediği öğrenildi. Bu isteğini yerine getirmek için bayram sabahı mezarlığa giden yaşlı kadın, bir gün sonra hayatını kaybetti.

Ailesinin üzülerek uğurladığı Saadet Tubay'ın vefatının ardından, yapılan inceleme sonucu cenazesi Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. - ELAZIĞ