Sabah namazı buluşmalarına ilgi artıyor - Son Dakika

DÜZCE (İHA) – Düzce Müftülüğü tarafından her hafta düzenli olarak gerçekleştirilen Sabah Namazı buluşmaları bu hafta Gölormanı Köyü'nde bulunan Fatih Cami'nde gerçekleştirildi. Sabah namazına vatandaşların ilgisi yoğun oldu.

Düzce Müftülüğü himayesinde düzenlenen Sabah Namazı buluşmasının bu haftaki adresi Gölormanı Köyü Fatih Cami oldu. Müftü Rüstem Can ve Başkanlık Müftüsü İbrahim Gemici'nin katılımı ile gerçekleşen buluşmaya çevre bölgede görev yapan din görevlileri, müftülük daire personelleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Her yaştan kadın ve erkeğin katıldığı buluşmaya en büyük ilgiyi her zaman ki gibi yine gençler gösterdi.

Programda Sabah Namazı öncesinde din görevlileri tarafından Kur'an-ı Kerim tilavet edildi. Müftü Can'ın imametinde kılınan sabah namazının ardından, Merkez Büyük Cami İmam Hatibi İslam Mutlu tarafından tesbihat, tekbir ve tehliller gerçekleştirildi. Tesbihatın ardından program, Rüstem Can'ın sohbeti, dua ve niyazı ile son buldu. Program sonrasında katılımcılara sabah kahvaltısı ikramında bulunuldu. - DÜZCE