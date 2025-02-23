Sabah Namazı Buluşması Aytepe Camii\'nde

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Efeler Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen sabah namazı buluşması, bu hafta Aytepe Camii'nde gerçekleştirildi.

Programda Efeler İlçe Müftüsü Mehmet Yorulmaz, din görevlileri, öğrenciler ve vatandaşlar bir araya geldi. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda cami cemaatinin birlikte sabah namazı kılmasının ardından tesbihat yapılırken, İlçe Müftüsü Mehmet Yorulmaz'ın sohbetinin ve edilen dua sona erdi. İlçe Müftüsü Mehmet Yorulmaz, etkinlikte emeği geçen tüm görevlilere, katkı sunan hayırseverlere ve cami cemaatine teşekkürlerini sundu. - AYDIN