Sabahat Akkiraz Amasya'da Zafer Bayramı konseri verdi

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Cumadan çıkıp hutbeye isyan etti: O adamın kime hizmet ettiği belli değil

Rafet ÖZTÜRK

(AMASYA) -30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102'inci yıl dönümü sebebiyle Türk Halk Müziği'nin güçlü sesi Sabahat Akkiraz, Amasya'da konser verdi. Konser öncesi sahnede konuşan Akkiraz, "Türk'ün en büyük Zafer Bayramı kutlu olsun. Atatürk'e, laik Türkiye Cumhuriyeti'ne saygıyı ve sevgiyi, ilelebet güzel yaşamı, nasıl isteriz biliyor musunuz? Türkülerle, davullarla, zurnalarla, bir oluruz, iri oluruz, diri oluruz" dedi.

Amasya Belediyesi tarafından Yavuz Selim Meydanı'nda Türk Halk Müziği'nin güçlü sesi ve usta yorumuyla Sabahat Akkiraz konser verdi. Türk Halk Müziği'nin güçlü sesi Sabahat Akkiraz konserde Yavuz Selim Meydanı'nı dolduran binlerce seyirciye coşku dolu anlar yaşattı.

Konser öncesi konuşan Akkiraz, "Her zaman bu aşk şehrinde olmaktan mutlu olmuşumdur. Her vesilesiyle, bayram vesilesiyle sizler birlikte olduğum için çok mutluyum. Türk'ün en büyük Zafer Bayramı kutlu olsun. Atatürk'e, laik Türkiye Cumhuriyeti'ne saygıyı ve sevgiyi, ilelebet güzel yaşamı, nasıl isteriz biliyor musunuz? Türkülerle, davullarla, zurnalarla, bir oluruz, iri oluruz, diri oluruz" dedi.

"Değme Felek" türküsünü seslendiren Akkiraz, "Amasya'nın en güzel türküsü ben derledim. O yüzden Amasya yaşasın. Türküleri güzel, yurdu güzel, insanı güzel, sizleri seviyorum" dedi.

Milletvekili döneminde alanlarda olduğunu söyleyen Akkiraz, "Biraz alanlarda çalıştım, az da vekillik yaptım. Sizi dinlerim ben biliyorsunuz. 'Sağır Sultan' demişler bana. Türkülerle gönlünüzle girdim" diye konuştu.

Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, etkinliklere katkısı nedeniyle Akkiraz'a teşekkür ederek, çiçek verdi. Sevindi, "Büyük Taarruz'un 102'nci yılında bizi yalnız bırakmadı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk 105 yıl önce Amasya'ya geldiğinde 'Milletin istiklalini, yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır' demişti. 102'inci yılını kutladığımı taarruzdan 3 yıl sonra dediğini başarmış, bunun ilk adımlarını Amasya'da atmıştı. O yüzden sizi bu gece burada ağırlamaktan çok mutluyuz. Amasyalılar hala Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyet'in emrindedir. Bunu çok net görüyoruz." diye konuştu.