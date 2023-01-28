Gerçekleştirilen aramalar neticesinde şahıslara ait valizlerde toplam 54 kilogram ağırlığında ve 262 bağ şeklinde doğal insan saçı ele geçirildi. Yakalanan saçların yaklaşık 800 bin Türk Lirası değerinde olduğu belirlendi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gerçekleşen olayda, Doha- İstanbul seferini yapan uçakla gelen üç şahsın Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından şüpheli görülmesi üzerine şahıslara ait valizler x-ray taramasından geçirildi. Görüntülerde şüpheli yoğunluklar tespit edilmesi üzerine söz konusu valizler fiziki kontrole tabi tutularak ekiplerce detaylı şekilde arandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Yerel › Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 4 valiz dolusu insan saçı ele geçirildi - Son Dakika

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