Safi Çimento'dan Toz Problemine Çözüm - Son Dakika
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Safi Çimento'dan Toz Problemine Çözüm

Safi Çimento\'dan Toz Problemine Çözüm

Bilecik'te toz nedeniyle hasat düşen Çukurören biberi için vali yol yapımına talimat verdi.

06.05.2025 16:39
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Bilecik'te bir fabrikanın kamyonlarının çıkardığı toz nedeniyle üreticinin hasadı düşerken konuya vali el attı.

Bilecik merkeze bağlı Çukurören köyünde üretim yapan Safi Çimento Fabrikası'nın maden sahasından çıkan kamyonların oluşturduğu toz, tescilli Çukurören biberinde hasadı olumsuz etkiledi. Vali Şefik Aygöl bunun üzerine harekete geçti. Geçtiğimiz aylarda Çukurören köyündeki vatandaşların sorunlarını dinleyen Aygöl, yolun yeniden yapılması için talimat vermişti.

Malzemesi fabrikadan, işçiliği İl Özel İdareden

Safi Beton araçlarının neden olduğu toz problemi için arazi sahipleri ile muvafakat imzalandı. Ardından 5 kilometrelik yolun Yapım masrafları Safi Beton tarafından karşılanmak üzere yapımına başlandı. İşçiliği İl Özel İdarenin üslendiğini yolun yapımını köylüler memnuniyetle karşılarken yıllardır tozdan dolayı üretimin düştüğü tescilli Çukurören biberinde bu yıl hasadın artacağını söylediler.

"Şehrin gündemindeki bir hususu daha çözüyoruz"

Vali Aygöl yol hakkında yaptığı açıklamada, "Safi Beton araçların çalışmasından kaynaklanan Çukurören köyünde oluşan toz problemi yapım masrafları safi beton tarafından karşılanmak üzere vatandaşlarımızın ve arazi sahiplerinin muvafakati ile İl Özel İdaremiz tarafından yol yapımı başlamıştır" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Safi Çimento'dan Toz Problemine Çözüm - Son Dakika

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