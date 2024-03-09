Safranbolu Belediyesi Hanımevi'nin ikinci şubesi açıldı

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Safranbolu Belediyesi Hanımevi'nin ikinci şubesi, Esentepe Mahallesi'nde 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde hizmete sunuldu.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'nin müjdesini verdiği ikinci Hanımevi şubesi, Esentepe Mahallesi'nde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadınların yoğun katılımı ile açıldı. Açılışta kadınların dileklerinin yazılı olduğu kırmızı balonlar, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse ve kadınlar tarafından gökyüzüne bırakıldı.

Açılışa katılan tüm kadınlara şans bilekliği hediye eden Başkan Köse, şunları söyledi:

"Bugün ikinci hanımevimizin açılışını yapıyoruz. Böyle özel bir güne denk gelmesini istedik. Bugünün kutlama günü olabilmesi için toplumsal cinsiyet eşitliğine erişmemiz, erkeklerle eşit haklara sahip olmamız, karar alma mekanizmalarında, yönetim kademelerinde hiç sorunsuz yer alabiliyor olmamız, iş, sosyal ve kültürel hayatta erkekler gibi yer bulabilmemiz lazım ki biz bugünü kutlayabilelim. Ondan önce yine bizim gibi mücadele eden ve mücadelesi sırasında hayatını kaybeden kadınları anma günü olarak görüyorum. Mücadeleden hiçbir zaman vazgeçmeyeni hayallerinin arkasından giden, tüm kadınlarımızın da yolu açık olsun. Hanımlarımız tarafından ilk açtığımız hanımevi çok beğenildi. Kendi evlerinde gibi hissettikleri hatta günlerini yaptıkları keyifli bir alana dönüştü. Biz de dedik ki bundan sadece merkezdeki kadınlarımız değil büyük mahallerimizde de açmaya başlayalım. Esentepe Mahallesi de gelişen ve kalabalık bir mahalle görünümüne kavuştu. Burada açmayı uygun gördük. Yeni hanımevimiz tüm kadınlarımıza hayırlı uğurlu olsun."

Kadınların bir araya gelerek dinlendikleri, sohbet ettikleri, yeni arkadaşlıklar kurdukları, sosyalleşme imkanı buldukları tesiste aynı zamanda yoga ve fitness gibi sporların yanı sıra psikolojik ve diyetisyen danışmanlık hizmeti de veriliyor.