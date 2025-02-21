Safranbolu'da 'Askıda İftar' Uygulaması Başlatıldı

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Haber: Ayşegül BAYLAM

(KARABÜK) - Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik hayata geçirilen "askıda iftar" uygulaması başlattıklarını belirterek, "İlk iftar gününü ben örnek olmak adına kendim aldım sonrasında meclis üyelerimiz, vatandaşlarımız, iş insanlarımız sağ olsunlar Ramazan'da 150 kişilik iftar yemeğini sosyal tesisimizde verecekler. Bizim başvurularımız devam ediyor" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın başlattığı "askıda iftar" uygulamasını Safranbolu'da da uygulamaya geçireceklerini belirten Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, iftar çadırı yerine Belediyenin Sosyal Tesislerinde iftar organizasyonları düzenleyeceklerini söyledi. Köse, şunları söyledi:

"Askıda iftar uygulamasını Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş başlatmıştı, çokta güzel bir uygulama. Bu Ramazan bizde bu uygulama ile vatandaşımızın yanında olmayı tercih ettik. Meydanda herhangi bir iftar çadırımız yok. Belediyeye ait Barış Sosyal tesislerinde iftar uygulaması yapacağız, duyurularımızı yaptık. İlk iftar gününü ben örnek olmak adına kendim aldım, sonrasında meclis üyelerimiz, vatandaşlarımız, iş insanlarımız sağ olsunlar Ramazan'da 150 kişilik iftar yemeğini sosyal tesisimizde verecek. Bu yardımı yapmak isteyen vatandaşlarımız varsa belediyeye başvurabilirler. Kent Lokantası açmıştık biliyorsunuz her gün 12.00 ile 14.00 arasında 75 lira tabildot yemeğimiz vardı. Ramazan'da Kent Lokantası'nın saat 12.00 ila 14.00 arasındaki hizmetini iftara dönüştürdük. 150 kişilik iftarı vermek isteyen vatandaşlarımız hem bir hayır işlemek Ramazan'ın da ruhuna uygun olarak sosyal yardıma ihtiyacı olan vatandaşlarımızın yanında olabilirler."

Safranbolu Belediyesinin aceze (güçsüz, düşkün) yardımının Ramazan ayı boyunca da devam edeceğini ifade eden Elif Köse, aceze yardımı alan 80 aileden oluşan yaklaşık 200 kişiye hem iftar hem de sahurda iki öğün yemek ulaştıracaklarını söyledi. Köse, son olarak Ramazan Ayının birlik, dayanışma ruhuyla geçmesi, bereketli geçmesi temennisinde bulundu.