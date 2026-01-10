Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Gazetecilerle Bir Araya Geldi

(KARABÜK) - Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Safranbolu Belediyesi Aslanlar Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen programda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Programa, CHP'nin Karabük İl Başkanı Vedat Yaşar, Safranbolu İlçe Başkanı Cumhur Onkardeşler, Safranbolu Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Akgül ile çok sayıda basın mensubu katıldı.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, ilçede görev yapan gazetecilerle bir araya geldi. Basın mensuplarıyla program boyunca tek tek sohbet eden Başkan Köse, yaptığı açıklamada basın özgürlüğünün demokratik toplumların vazgeçilmez unsurlarından biri olduğunu vurguladı. Tutuklu gazeteciler konusuna da değinen Köse, basının özgür ve bağımsız şekilde görev yapmasının toplumsal barış ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Köse, "Bugün sizlere belediye hizmetlerinden bahsetmeyeceğim. Çünkü bugün bizim değil, sizlerin günü. Bunun bilincinde olmamız gerekiyor." diyerek tüm basın emekçilerinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı. Basın mensuplarının zaman zaman aileleriyle geçirdikleri zamandan feragat ederek, gece gündüz demeden görev yaptıklarına dikkati çeken Köse, gazetecilik mesleğinin taşıdığı sorumluluğun ve emeğin her zaman yanında olduklarını belirtti.

CHP Karabük İl Başkanı Vedat Yaşar da konuşmasında, basının halkın doğru ve tarafsız bilgiye ulaşmasında üstlendiği rolün son derece kıymetli olduğunu dile getirerek tüm gazetecilerin gününü kutladı.

CHP Safranbolu İlçe Başkanı Cumhur Onkardeşler de yerel basının kent yaşamının ve toplumsal hafızanın önemli bir parçası olduğunu kaydederek, özverili çalışmalarından dolayı basın mensuplarına teşekkür etti.