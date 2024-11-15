Safranbolu\'da Ekonomik Kent Lokantası Hizmete Açıldı

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(KARABÜK) - Safranbolu Belediyesi'nin Barış Sosyal Tesisleri'nde hizmete açtığı Kent Lokantası vatandaşlardan ilgi görüyor.

Safranbolu Kent Lokantası, Barış Mahallesi'nde bulunan Barış Sosyal Tesisleri'nde hizmete açıldı. Hafta içi her gün 12.00 ile 14.00 saatleri arasında 75 TL ücretle öğle yemeği hizmeti veren lokanta vatandaşların beğenisini topladı.

Başkan Elif Köse, projeye ilişkin, "Artan hayat pahalılığı karşısında vatandaşlarımızın yanındayız. Sosyal belediyecilik anlayışımızın gereği olarak, vatandaşlarımıza uygun fiyata nitelikli hizmet sunmak için kent lokantasını açtık. Burada amaç, sadece yemek sunmak değil, aynı zamanda Safranbolu halkına birlikte vakit geçirebilecekleri sıcak bir ortam sağlamaktır" diye konuştu.

Kent Lokantası'nın menüsü her gün özenle hazırlanarak vatandaşlara sunuluyor. Gıda güvenliği ve hijyen koşullarının en üst düzeyde tutulduğu tesiste, taze ve sağlıklı malzemeler kullanılıyor. Lokanta, her yaştan vatandaşın rahatça ulaşabileceği bir konumda bulunurken ve kent sakinlerine ekonomik bir öğle yemeği yeme imkanı sağlıyor.