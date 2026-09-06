Safranbolu'da hafta sonu yerli ve yabancı turist yoğunluğu yaşanıyor
UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Karabük'ün Safranbolu ilçesinde hafta sonu hareketliliği yaşanıyor. Yerli ve yabancı turistler, tarihi çarşı ve konakları gezerek yoğunluk oluşturdu.
UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde hafta sonu hareketliliği yaşanıyor.
Tarihi evleri, arnavut kaldırımlı sokakları ve kültürel mirasıyla ziyaretçilerin ilgisini çeken ilçede, hafta sonunu değerlendirmek isteyen yerli ve yabancı turistler yoğunluk oluşturdu.
Özellikle tarihi çarşı bölgesinde yoğunlaşan ziyaretçiler, Safranbolu'nun tarihi konaklarını ve kültürel mekanlarını gezerek fotoğraf çektirdi.
İlçeye gelen ziyaretçiler, ayrıca tarihi dokunun yanı sıra ilçenin doğal ve kültürel güzelliklerini keşfetme fırsatı buldu.
Kaynak: İHA
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