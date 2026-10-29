Safranbolu\'da takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı, uzman çavuş olduğu öğrenildi

Safranbolu'da takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı, uzman çavuş olduğu öğrenildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde saat 03.00 sıralarında Bostanbükü Kavşağı'nda kontrolden çıkan otomobil takla attı, uzman çavuş olduğu öğrenilen sürücü yaralandı. İlk müdahalenin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan sürücüyle ilgili inceleme başlatıldı.
KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kaza, saat 03.00 sıralarında ilçenin Bostanbükü Kavşağı'nda meydana geldi. M.O.V. idaresindeki 34 ZK 2913 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. Kazada, uzman çavuş olduğu öğrenilen sürücü yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. M.O.V., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA
Sizin düşünceleriniz neler ?