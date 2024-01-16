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Safranbolu'da turizm eksiklikleri ve çözüm önerileri tartışıldı - Son Dakika
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Safranbolu'da turizm eksiklikleri ve çözüm önerileri tartışıldı

Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneği, Safranbolu Belediyesi, Safranbolu Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Safranbolu Şoförler ve Otomobilciler Odası ile turizm işletmecilerinin katılımı ile düzenlenen toplantıda, ilçenin turizm noktasında yaşadığı eksiklikler ve çözüm önerileri konuşuldu. Toplantıda, ulaşım, gıda satışları, nitelikli turizm ve diğer konular hakkında görüş alışverişi yapıldı.

Safranbolu\'da turizm eksiklikleri ve çözüm önerileri tartışıldı
16.01.2024 - 17:34,
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Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneği, Safranbolu Belediyesi, Safranbolu Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Safranbolu Şoförler ve Otomobilciler Odası ile turizm işletmecilerinin katılımı ile düzenlenen toplantıda, ilçenin turizm noktasında yaşadığı eksiklikler ve çözüm önerileri konuşuldu.

Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneği (SAFTİD) paydaşları, ilçede turizmi olumsuz etkileyen faktörler üzerine düşüncelerini dile getiren videolar hazırladı. Hazırlanan video, SAFTİD tarafından İmren Konak Otel'de düzenlenen kahvaltıda, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Safranbolu Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Muammer Dumaner, Safranbolu Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mehmet Deniz ve turizm işletmecilerinin katılımı ile izlendi.

Ulaşımdan, gıda satışlarına, Safranbolu adıyla özdeşleşen ürünlerden, turizmde kaliteye kadar birçok konu hakkında görüş alışverişi yapıldı. UNESCO'da kent ölçeğinde korunan tek şehir Safranbolu'da, nitelikli turizmin önünün açılması ve yaşanan eksikliklerin giderilmesi adına düzenlenen toplantı, hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.

Kaynak: ANKA
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