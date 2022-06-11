Eskişehir'de bugün aralıklarla sağanağa dönüşen yağmur, çarşı esnafını olumsuz etkiledi. Sabah saatlerinde gökyüzü kaplayan kara bulutlar biranda patlayınca, esnaf yağmura hazırlıksız yakalandı. Bardaktan boşanırcasına yaklaşık 20 dakika devam eden yağmur sebebiyle iş yerlerin önünde açıkta olan malzemelerini kurtarma telaşına düşen esnaf zor anlar yaşadı. Çarşı esnafı, aniden bastıran sağanak yağışa karşı dükkanlarının önünü süpürerek ve dışarıda yer alan malzemelerinin üstünü brandayla kapatarak çözüm bulmaya çalıştı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Eskişehir, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Sağanak yağmurda malları koruma mücadelesi - Son Dakika

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