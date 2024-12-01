SAGEM\'den Aile İçi İletişim Semineri

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Selçuklu Aile Gelişim Merkezi (SAGEM) tarafından ailelere yönelik olarak "Çocukla İletişim ve Çiftler Arasında Etkili İletişim" konulu seminer düzenlendi.

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından toplumun temel taşı olan aile kurumunun yapısını güçlendirmek ve sağlıklı bir iletişim temeli oluşturmak amacıyla ilçeye kazandırılan SAGEM, sürdürdüğü faaliyetlerle mutlu aile ve huzurlu bir toplumun oluşmasına katkı sağlıyor. Merkez, ücretsiz olarak sunduğu terapi ve danışmanlık hizmetlerinin yanı sıra bireysel ve ailevi ilişkilerin güçlendirilmesi amacıyla başlattığı eğitim programlarıyla da farkındalık oluşturmayı hedefliyor. Bu çerçevede SAGEM Konferans Salonu'nda "Çocukla İletişim ve Çiftler Arasında Etkili İletişim" konulu seminer düzenlendi. Etkinlikte "Çocukla İletişim" ve "Çiftler Arasında Etkili İletişim" konularında ebeveynlere ayrıntılı bilgiler verildi. Alanında uzman konuşmacılar tarafından katılımcılara çocuklarla bağ kurmanın derinlikleri, çiftler arasındaki anlaşmazlıkların nasıl yapıcı bir şekilde ele alınabileceği ve aile içi iletişimde sıklıkla yapılan hataların nasıl düzeltilebileceği konuları anlatıldı.

"SAGEM, aile bütünlüğü ve bağlarının güçlenmesine katkı sağlıyor"

SAGEM'in Selçuklu Belediyesi'nin sosyal hayata değer katan projeleri içerisinde yer aldığını ve faaliyet gösterdiği günden bu yana yoğun ilgi gördüğünü ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Toplumda huzuru sağlamanın temeli mutlu bir aileden geçiyor. Her bireyin mutlu ve dengeli bir aile ortamında büyümeye ve yaşama hakkına sahip olduğuna inanıyoruz. Hedefimiz güçlü aile ve güçlü Türkiye vizyonuyla uyumlu projeler geliştirmek ve aile yapısını koruyup güçlendirmek. Bu noktada şehrimize kazandırdığımız SAGEM ile sadece bugüne değil, geleceğimize de ışık tutacak bir çaba ile güzel işlere imza atıyoruz. Merkezimizde alanında uzman danışmanlarımız eşliğinde aile yapısını tehdit eden unsurların ve aile içerisindeki iletişim problemlerinin önüne geçmek için çalışmalar yürütülüyor. Yine tüm aile bireylerinin sosyal yaşama entegre olmalarının yanı sıra aile kuracak bireyleri evliliğe hazırlayarak onlara psiko-sosyal destek de sağlıyoruz. Bu çerçevede merkezimizde ilkini gerçekleştirdiğimiz aile içi iletişim semineri ile de bu çalışmalarımıza yeni bir ivme kazandırıyoruz. Gerçekleştirdiğimiz seminerlerimizin aile bütünlüğü ve bağlarının güçlenmesine katkı sağlayacağını düşünüyor, emeği geçen danışmanlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Seminerlere yoğun ilgi göstererek bizleri memnun eden vatandaşlarımıza katılımlarından dolayı ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.

Seminere yoğun ilgi gösteren vatandaşlarda, seminerden duydukları memnuniyeti ifade ederek, Selçuklu Belediyesi ve SAGEM'e desteklerden dolayı teşekkür etti. - KONYA