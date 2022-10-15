Son Dakika | Bakan Koca, Amasra'da maden ocağındaki patlamada 22 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi - Son Dakika
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Son Dakika | Bakan Koca, Amasra'da maden ocağındaki patlamada 22 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi

15.10.2022 00:05
Son Dakika | Bakan Koca, Amasra'da maden ocağındaki patlamada 22 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi

Gelen son dakika haberlerine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Amasra'daki maden ocağındaki patlamada 22 kişinin hayatını kaybettiğini, yaralılardan 8'inin tedavisinin yoğun bakımda sürdüğünü açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Amasra'daki maden ocağındaki patlamada 22 kişinin hayatını kaybettiğini, yaralılardan 8'inin tedavisinin yoğun bakımda sürdüğünü açıkladı.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlamaya ilişkin paylaşımda bulundu.

Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Koca, şunları kaydetti:

"Bartın'da, bir maden ocağında meydana gelen patlamada 22 vatandaşımızı kaybettik. Her birine yüce Allah'tan rahmet diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Yaralıların sağlıklarına bir an önce kavuşmaları için elimizden geleni yapıyoruz. Yaralılardan 8'i yoğun bakımda, 4'ü serviste tedavi görüyor. 5 yaralı ise alanda kurulan Acil Müdahale Merkezinde. 2 ambulans uçak, yoğun bakımdaki hastalardan 1'ini Ankara'ya, 5'ini ise Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi Yanık Merkezi'ne ulaştırmak üzere harekete geçti."

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Kaynak: AA

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Son Dakika Yerel Son Dakika | Bakan Koca, Amasra'da maden ocağındaki patlamada 22 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi - Son Dakika

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