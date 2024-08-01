Sağlık Bakanı Memişoğlu: İsrail'in ve diğer ülkelerin vahşetine son verilsin - Son Dakika
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Sağlık Bakanı Memişoğlu: İsrail'in ve diğer ülkelerin vahşetine son verilsin

Sağlık Bakanı Memişoğlu: İsrail\'in ve diğer ülkelerin vahşetine son verilsin

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Gazze'deki olaylar ve İran'daki vahşeti kınayarak, dünyanın daha barışçıl ve iyi yönetilmesini istedi.

01.08.2024 18:47  Güncelleme: 20:08
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ESRA NUR PERVAN

(TRABZON) - Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Özellikle Gazze'deki olaylar, İran'da insanlığı yaralayan vahşeti yapan bu bazı ülkelerin, İsrail'in ve bunu seyreden buna izin veren bazı ülkelerin kendine gelmesini istiyoruz" dedi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, bir dizi program kapsamında geldiği Trabzon'da yapımı devam eden Trabzon Şehir Hastanesi'nde incelemelerde bulundu.

"İnşaatımız şu anda yüzde 43 bandında"

Bakan Memişoğlu, şehir hastanesinin 2025 yılının sonlarında hazır olacağını belirterek şöyle konuştu:

"Güzel bir şehir hastanesi yapıyoruz Trabzon'a. İnşallah 2025 senesi sonu itibariyle milletimizin hizmetine sunacağız. Şu anda yüzde 43 bandında inşaatımız. İnşallah bu inşaatın bitiminde de çok güzel bir hastanemiz sayın cumhurbaşkanımızın hayalim dediği hastanelerden bir tanesini de Trabzon'a kavuşturacağız. Trabzon esasına sağlıkla ilgili gelişmiş ve iyi bir şehir, kültürü olan bir şehir. Onun için de sağlıkla ilgili bazı sorunlarımızı da inşallah burada da özellikle temel sağlık hizmetleri, aile sağlıklarını kuvvetlendirerek çözmeye çalışacağız. Bizi burada çok iyi ağırlayan sayın valimize, belediye başkanımıza ve diğer arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Biz hem sağlık çalışanları hem sağlığın altyapısıyla dünyanın sayılı sağlık hizmetini iyi sunan ülkelerinden bir tanesidir. Daha da iyi olacağız. Bunun yanında hem teknolojisini, hem bilimini de üreteceğiz. Onun için de bu güzel şehrimizde sabahleyin Trabzonspor'un kuruluşunun 57. Yılı, aynı zamanda da 1. lige şimdi ki Süper Lig'e çıkışının 50. yılını çok güzel nostaljik bir toplantıyla kutladık. Trabzonspor'a da ligde ve bu akşam yapacağı Avrupa kupası maçında da başarılar diliyoruz."

"Bizler sağlıkçılar insanları yaşatmaya çalışıyoruz"

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Gazze'deki olaylara da dikkati çekerek konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Tabii ki maalesef üzgünüz. Özellikle Gazze'deki olaylar, İran'daki olaylar vahşeti ve maalesef insanlığı yaralayan vahşeti yapan bu bazı ülkelerin, İsrail'in ve bunu seyreden buna izin veren bazı ülkelerin kendine gelmesini istiyoruz. Biz sağlıkçılar olarak üzülüyoruz. Hastaneler bombalanıyor, insanlar öldürülüyor. Onun için de bizlerin daha çok çalışmamız gerekiyor. Daha çok üretmemiz gerekiyor. ve bu konuda da bütün dünyanın daha hassasiyet göstermesini bekliyoruz. Çünkü biz insanları yaşatmaya çalışıyoruz. İnsanlara fayda olmasına çalışıyoruz. Maalesef 40 bin insan öldüğü, öldürüldüğü ve bir canın kıyıldığı, canların kıyıldığı görüntüleri, olayları yaşamak istemiyoruz. Bizler sağlıkçılar insanları yaşatmaya çalışıyoruz. Bu olaylardan daha çok etkileniyoruz. Onun için dünyanın barışçıl iyi niyetli ve düzgün yönetilmesini istiyoruz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Sağlık Bakanı Memişoğlu: İsrail'in ve diğer ülkelerin vahşetine son verilsin - Son Dakika

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