Sağlık Bakanlığı\'nda görev yapan ilk kadın pilot: \'Hem çocuk yaparım, hem kariyer yaparım\'

Sağlık Bakanlığı hava ambulansında görev yapan ilk kadın pilot olan Sinem Ulusoy, kadınların yapmak istedikleri her şeyi başarabileceklerini belirterek, "'Hem çocuk yaparım, hem kariyer yaparım' demeliler" dedi.
İki çocuk annesi 35 yıllık deneyimli kaptan pilot Sinem Ulusoy, ailesi yurtdışında yaşadığı günlerde sürekli olarak Türkiye'ye gelmek için yaptıkları uçak yolculuğu sonrası pilot olmaya karar verdi. Üniversite eğitimini ailesinden kilometrelerce uzaklıkta tamamlayan Ulusoy, daha sonra meslek hayatına başladı. Meslek hayatına sayısız uçuş sığdıran Ulusoy, 7 yıl önce Sağlık Bakanlığı bünyesine katılarak, uçak ambulansla Türkiye'nin her yerindeki hastaların yardımına koşuyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine özel açıklamalarda bulunan Ulusoy, "Kadınlar 'Hem çocuk yaparım, hem kariyer yaparım' demeliler" dedi.
"Sadece işler yolunda gitsin istiyoruz"
Uçuş öncesi kokpitte hazırlıkların yoğun olduğunu ifade eden Ulusoy, "Sadece işler yolunda gitsin istiyoruz. Onun dışında hava durumunu inceliyoruz. Uçağı hazırlarken bayağı yoğun geçiyor. Ambulans uçuşları olduğu için hızlı olmamız gerekiyor. Kokpit benim ikinci evim diyebiliriz" ifadelerini kullandı.
Ambulans uçakta pilot olarak göreve başladığında ilk olarak hızlı olmalarının farkındalığını edindiklerini ifade eden Ulusoy, "Hastalardan dolayı bayağı stresli bir süreç. Onları da düşünmek gerekiyor. İrtifa, türbülans ve hava şartlarını da düşünmek gerekiyor. O yüzden normal yolcu uçağı veya başka uçuşlara göre çok başka duygu" dedi.
"Şimdi gençler de bu işin içinde ve daha çok genç kadınlarımız pilotaja yönleniyor"
Mesleğe ilk başladığında birçok zorlukla karşı karşıya kaldığını belirten Ulusoy, "Şimdi gençler de bu işin içinde ve daha çok genç kadınlarımız pilotaja yönleniyor. Tek olmak zor. Derste, eğitimde ve her yerde tek olunca bütün gözler sizde oluyor. Çevremdeki insanlar pilot olduğumu öğrenince çok şaşırıyorlar. Ben de açıklamak zorunda kalıyorum. 'Biz de uçabilir miyiz?' diyorlar. 'Hayır yolcu uçağı değil, sedyede de uçmak istemezsiniz' diyorum. Çünkü maalesef kötü durumda olan yolcuları taşıyoruz" şeklinde konuştu.
"Ailemi ikna etmek zorunda kaldım"
Ulusoy, ailesinin ilk başta pilot olmasını istemediğini dile getirerek, "Onları bayağı bir ikna etmek zorunda kaldım. Yaşadığımız yerin dışında yurtta kalmak zorundaydım. Maddi açıdan kolay bir şey değil ama sonunda razı oldular ve pilotaj eğitimine gönderdiler. Babama ilk başta 'Bir deneyeceğim sadece kesin olmayabilir. Sadece merak ediyorum' dedim. İlk başta çok tepki verdiler ama artık mutlular. 35 yıl oldu ve o zamanlarda da kız çocuğunun uzağa gidip okuması pek kabul edilir bir şey değildi. Bu konuda o yüzden bayağı zorluk çektim" ifadelerini kullandı.
"'Hem çocuk yaparım, hem kariyer yaparım' demeliler"
8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne ilişkin ise Ulusoy şunları söyledi:
"Bütün kadınları ve genç kızları gerçekten çok destekliyorum. Yapmak istedikleri her şeyi başarabilirler. Her konuda gayret göstermeleri gerekiyor. 'Hem çocuk yaparım, hem kariyer yaparım' demeliler. Çünkü ömür boyu sevdikleri işi yapmaları çok önemli. Bütün kadınları destekliyorum. İnşallah onlar da bu görevi yapmayı isterler." - ANKARA
Son Dakika › Yerel › Sağlık Bakanlığı'nda görev yapan ilk kadın pilot: 'Hem çocuk yaparım, hem kariyer yaparım' - Son Dakika
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