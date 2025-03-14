Sağlık Çalışanları Tıp Bayramı'nda Sorunlarını Gündeme Getirdi - Son Dakika
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Sağlık Çalışanları Tıp Bayramı'nda Sorunlarını Gündeme Getirdi

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Kamu Sağlık Sen Başkanı, sağlık çalışanlarının sorunlarını ve şiddet problemini aktardı.

14.03.2025 13:26
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Haber: Serra TAYLAN

(ELAZIĞ) - Kamu Sağlık Sen Genel Başkanı Ümit Karataş, "Hastanın müşteri, hastanenin de müşteriye bakan bir işletme gibi görünmesi fikrinden vazgeçilmelidir. Performansa dayalı bir sistemin artık yürümediği ortadadır. 3. basamak hizmeti veren üniversite hastanelerinde çalışan sağlık çalışanları hem eleman açısından hem de maddi açıdan maalesef sıkıntıda oldukları gibi bu zor şartlar altında hizmet verdikleri için hemen hemen her gün sözlü ve fiziksel anlamda şiddete uğramakta ve hizmet veremez hale gelmektedir" dedi.

Kamu Sağlık Sen Genel Başkanı Ümit Karataş, 14 mart Tıp Bayramı dolayısıyla  açıklama yaptı. Sağlık çalışanlarının özlük haklarında iyileştirilmeler yapılması gerektiğini ifade eden Karataş, istihdam eksikliğine de dikkat çekti. Karataş, şunları söyledi:

"Sağlık çalışanlarımız 14 Mart Türk Bayramı'nı kangrenleşmiş sorunları çözülmemiş şekilde kutlamak zorunda kalmıştır. Sağlık çalışanlarımız 14 Mart Tıp Bayramı'nı bayram havasında, mutlu ve müreffeh bir şekilde, kaliteli hizmet verme noktasında geçirmesi gerekirken, maalesef yine sıkıntılarla sorunlarla boğuşmak durumunda kalmaktadır. Özellikle şehir hastanelerinin yapılması sebebiyle büyük eleman sıkıntısı çekilmektedir. 2025 yılı itibarıyla atama yapılacağı söylenmiş, maalesef atamayla ilgili herhangi bir hareketlilik ve bilgi tarafımıza ulaşmamıştır. Türkiye'de şu anda 100 bin kişiye 218 doktor düşmekteyken Yunanistan'da 629, Portekiz'de 562, Almanya'da 453, Hollanda'da 390 ve Fransa'da da 318'dir. Yine 36 OECD ülkesi arasında bin kişi başına düşen hemşire sayısı 8 iken, Türkiye'de maalesef iki hemşire düşmektedir. Bu çok üzüntü verici bir durumdur. Maalesef kaliteli hizmet verme noktasında hastanelerimizde ivedi bir şekilde atamaların yapılması, sağlıklı atamaların yapılması acil ve önemlidir. Hemşire sayımız her geçen gün azalmakta ve bu sağlık hizmeti vermekte zorlanmamıza sebep olmaktadır.

"Hastanenin de müşteriye bakan bir işletme gibi görünmesi fikrinden vazgeçilmelidir"

Sağlıkla şiddet ikinci bir konumuz. Sağlık çalışanlarının yıllardır haline gelen ve bir türlü çözemediği sorun. Sağlık çalışanları her gün sağlık hizmeti verirken bu kutsal ve ulvi görevi verme noktasında zorlanmakta, her gün fiziksel ve sözlü şiddete maruz kalmaktadır. Artık bunlara dur denilmesi gerekmektedir. Hastanın müşteri, hastanenin de müşteriye bakan bir işletme gibi görünmesi fikrinden vazgeçilmelidir. Performansa dayalı bir sistemin artık yürümediği ortadadır. Bu nedenle artık merkezi bütçeden, özellikle üniversite hastanelerine ödenek verilmesi ve sağlık çalışanlarının taltif edilmesi gerekmektedir. 3. basamak hizmeti veren üniversite hastanelerinde çalışan sağlık çalışanları hem eleman açısından, hem de maddi açıdan maalesef sıkıntıda oldukları gibi bu zor şartlar altında hizmet verdikleri için hemen hemen her gün sözlü ve fiziksel anlamda şiddete uğramakta ve hizmet veremez hale gelmektedir.

"Sağlık çalışanlarının çoğunun bankalara ve piyasaya borçlu"

Son dönemde yapılan şehir hastaneleri her geçen gün çoğalmakta. Kamu hastaneleri bu durumda kapatılmak durumunda kalıyor. Şehir hastaneleri şehrin dışına yapıldığından dolayı insanların gidip sağlık hizmeti almaları zorlaşmıştır. Özellikle şehir merkezlerinde kamu hastanelerinin açılmasını ve kamu hastanesi olarak hizmet vermesini istemekteyiz. Yapılan anketlerin çoğunluğuna baktığımızda sağlık çalışanlarının çoğunun bankalara ve piyasaya borçlu ve çoğunun maaşında icralar bulunmaktadır. Buna çözüm istiyoruz. Sağlık çalışanları sadece bulundukları birimlerde hizmet vermenin yanı sıra bir de bunların aileleri ve geçindirmek sorunda oldukları bireylerin varlığı unutulmamalıdır. Sağlık çalışanları maddi ve manevi anlamda taltif edilmeli, özlük hakları ve diğer mali hakları en kısa zamanda çözüme kavuşturulmalıdır. Bu nedenle14 Mart Tıp Bayramı'nı buruk şekilde kutluyoruz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Sağlık Çalışanları Tıp Bayramı'nda Sorunlarını Gündeme Getirdi - Son Dakika

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