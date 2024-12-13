Sağlık Emekçileri Zam Taleplerini Açıkladı

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(İZMİR)- Ege Üniversitesi Hastanesi önünde basın açıklamasında bulunan Genç Sağlık Sendikası üyesi sağlık emekçileri, insan onuruna yakışır bir yaşam istediklerini belirterek memurlara yapılacak olan zam oranın yüzde 43,93 üzerine çıkması gerektiğini vurguladı.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde çalışan Genç Sağlık Sendikası üyesi sağlık emekçileri yaşadıkları sorunları dile getirdi. Hastane önünde basın açıklamasında bulunan sağlık emekçileri, yıllardır çözülemeyen sorunlarını çözülmesini istedi.

Genç Sağlık Sendikası Temsilcisi Eda Köse'nin okduğu basın açıklamasında, şu görüşlere yer verildi:

"Ege Üniversitesi Hastanesi başta olmak üzere üniversite hastanelerimizde çalışan sağlık emekçilerinin sesi olmak için toplandık. Üniversite hastanesi çalışanları aynı okullardan mezun olmalarına rağmen ötekileştirilmektedir. Sağlık Bakanlığına bağlı kurumlarda çalışan meslektaşlarımız ile kıyaslandığında başta özlük haklarımız olmak üzere ücret politikalarınında farklılık göstermekte ve mağdur edilmekteyiz. Üniversite hastanelerinde çalışan meslektaşlarımızın kronikleşmiş sorunları ortadadır.

Yıllardır çözülemeyen tayin problemimizin çözülmesini istiyoruz. Bakmakla yükümlü yakınları olan meslektaşlarımız mağduriyet yaşamaktadır. Aile bütünlüğü bozulmuş birçok meslektaşımız vardır. Bu eziyetin son bulmasını tayin hakkı verilerek aile bütünlüğünün sağlanmasını istiyoruz. Usüle aykırı görevlendirmelerin son bulmasını istiyoruz. Görev tanımı dışında çalıştırılmak istemiyoruz. Yeni yapılacak atamalardan önce görevde yükselme, ünvan değişikliği sınavının yapılmasını, sınavla yerleştirme yapıldıktan sonra personel ihtiyacının belirlenmesini istiyoruz. Bir çok meslektaşımız personel eksikliğinden dolayı yıprandı tükendi. her alanda her geçen gün artan iş yüküne son verilmesini ihtiyaç doğrultusunda acil personel atamalarının yapılmasını istiyoruz. Yataklı Kurumlar İşletme Yönetmeliğine aykırı çalışmalara son verilmelidir.

Emekte de ücrette de adalet istiyoruz. Son aylarda sıkça sahada karşılaştığımız sorunlardan birisi de taban ödemelerinin,teşvik ödemelerinin ve nöbet ücretlerinin geç ödendiğidir. Hasta ve yapılan uygulamalar üzerine hesaplanan ülkemizin en çok çalışan ve hizmet üreten üniversite hastanelerinde ödenen, dağıtımı paylaşımı adil olmayan, ismi ile uzaktan yakından alakası olmayan traji komik rakamlardan oluşan teşvik ödemelerinin acilen yeniden düzenlenmesini talep ediyoruz. İnsan onuruna yakışır, büyükşehirlerde ki yaşam, ulaşım ve barınma pahalılığınında düşünülerek hesaplandığı emeğimizin karşılığı olan bölük pörçük farklı haftalarda yatırılan değil, tek kalem adil bir ücret istiyoruz. Kiraya yüzde 60 zam. Vergi, ceza, haraçlara yüzde 43 zam bin 050 lira üzeri elektrik faturasına yüzde 100 zam. Ama memura yüzde 13 civarı zam. Nasıl geçineceğiz? Memur zammı yüzde 43,93 üzerine çıkmalıdır.

"Temel hakkımız olan yemekten tasarruf hesabına son verilmeli"

Son günlerde sıkça karşılaştığımız basın ve haber bültenlerinde yer alan Yemek Sorununun çözümünü istiyoruz. Buradan tüm meslektaşlarımız adına hastane yönetimimizi birlikte yemek yemeğe davet ediyoruz. Tutulan tutanaklara rağmen çözümün halen olmaması, hijyenden uzak,kalitesinin düşük olması ve ekmek gibi temel bir gıdadan haşere ve yabancı maddelerin çıkması kabul edilemez. Temel hakkımız olan yemekten tasarruf hesabına son verilmeli aile olduğumuz bilinciyle değerli olduğumuzu hissetmek istiyoruz.

Sağlık kuruluşlarında sağlık bakanlığı tarafından yayınlanan muayenede öncelikli bakılacak listesinde sağlık çalışanları listeye ve sıralamaya dahil edilmemiştir. Sağlık Çalışanlarını kendi kurumlarında dahi değersizleştiren bu genelge için gerekli başvuruları yaptık, konunun takipçisi olacağımızı mesleki onur ve gururumuzu yok sayacak hiçbir uygulamaya sessiz kalmayacağımızı buradan sizlere beyan ediyoruz."