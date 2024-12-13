Sağlık Emekçileri Zam Taleplerini Açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Sağlık Emekçileri Zam Taleplerini Açıkladı

Geniş Video İzle

Ege Üniversitesi Hastanesi'nde sağlık emekçileri, memur zammının %43,93'ten fazla olması gerektiğini vurguladı.

13.12.2024 16:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR)- Ege Üniversitesi Hastanesi önünde basın açıklamasında bulunan Genç Sağlık Sendikası üyesi sağlık emekçileri, insan onuruna yakışır bir yaşam istediklerini belirterek memurlara yapılacak olan zam oranın yüzde 43,93 üzerine çıkması gerektiğini vurguladı.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde çalışan Genç Sağlık Sendikası üyesi sağlık emekçileri yaşadıkları sorunları dile getirdi. Hastane önünde basın açıklamasında bulunan sağlık emekçileri, yıllardır çözülemeyen sorunlarını çözülmesini istedi.

Genç Sağlık Sendikası Temsilcisi Eda Köse'nin okduğu basın açıklamasında, şu görüşlere yer verildi:

"Ege Üniversitesi Hastanesi başta olmak üzere üniversite hastanelerimizde çalışan sağlık emekçilerinin sesi olmak için toplandık. Üniversite hastanesi çalışanları aynı okullardan mezun olmalarına rağmen ötekileştirilmektedir. Sağlık Bakanlığına bağlı kurumlarda çalışan meslektaşlarımız ile kıyaslandığında başta özlük haklarımız olmak üzere ücret politikalarınında farklılık göstermekte ve mağdur edilmekteyiz. Üniversite hastanelerinde çalışan meslektaşlarımızın kronikleşmiş sorunları ortadadır.

Yıllardır çözülemeyen tayin problemimizin çözülmesini istiyoruz. Bakmakla yükümlü yakınları olan meslektaşlarımız mağduriyet yaşamaktadır. Aile bütünlüğü bozulmuş birçok meslektaşımız vardır. Bu eziyetin son bulmasını tayin hakkı verilerek aile bütünlüğünün sağlanmasını istiyoruz. Usüle aykırı görevlendirmelerin son bulmasını istiyoruz. Görev tanımı dışında çalıştırılmak istemiyoruz. Yeni yapılacak atamalardan önce görevde yükselme, ünvan değişikliği sınavının yapılmasını, sınavla yerleştirme yapıldıktan sonra personel ihtiyacının belirlenmesini istiyoruz. Bir çok meslektaşımız personel eksikliğinden dolayı yıprandı tükendi. her alanda her geçen gün artan iş yüküne son verilmesini ihtiyaç doğrultusunda acil personel atamalarının yapılmasını istiyoruz. Yataklı Kurumlar İşletme Yönetmeliğine aykırı çalışmalara son verilmelidir.

Emekte de ücrette de adalet istiyoruz. Son aylarda sıkça sahada karşılaştığımız sorunlardan birisi de taban ödemelerinin,teşvik ödemelerinin ve nöbet ücretlerinin geç ödendiğidir. Hasta ve yapılan uygulamalar üzerine hesaplanan ülkemizin en çok çalışan ve hizmet üreten üniversite hastanelerinde ödenen, dağıtımı paylaşımı adil olmayan, ismi ile uzaktan yakından alakası olmayan traji komik rakamlardan oluşan teşvik ödemelerinin acilen yeniden düzenlenmesini talep ediyoruz. İnsan onuruna yakışır, büyükşehirlerde ki yaşam, ulaşım ve barınma pahalılığınında düşünülerek hesaplandığı emeğimizin karşılığı olan bölük pörçük farklı haftalarda yatırılan değil, tek kalem adil bir ücret istiyoruz. Kiraya yüzde 60 zam. Vergi, ceza, haraçlara yüzde 43 zam bin 050 lira üzeri elektrik faturasına yüzde 100 zam. Ama memura yüzde 13 civarı zam. Nasıl geçineceğiz? Memur zammı yüzde 43,93 üzerine çıkmalıdır.

"Temel hakkımız olan yemekten tasarruf hesabına son verilmeli"

Son günlerde sıkça karşılaştığımız basın ve haber bültenlerinde yer alan Yemek Sorununun çözümünü istiyoruz. Buradan tüm meslektaşlarımız adına hastane yönetimimizi birlikte yemek yemeğe davet ediyoruz. Tutulan tutanaklara rağmen çözümün halen olmaması, hijyenden uzak,kalitesinin düşük olması ve ekmek gibi temel bir gıdadan haşere ve yabancı maddelerin çıkması kabul edilemez. Temel hakkımız olan yemekten tasarruf hesabına son verilmeli aile olduğumuz bilinciyle değerli olduğumuzu hissetmek istiyoruz.

Sağlık kuruluşlarında sağlık bakanlığı tarafından yayınlanan muayenede öncelikli bakılacak listesinde sağlık çalışanları listeye ve sıralamaya dahil edilmemiştir. Sağlık Çalışanlarını kendi kurumlarında dahi değersizleştiren bu genelge için gerekli başvuruları yaptık, konunun takipçisi olacağımızı mesleki onur ve gururumuzu yok sayacak hiçbir uygulamaya sessiz kalmayacağımızı buradan sizlere beyan ediyoruz."

Kaynak: ANKA

Ege Üniversitesi Hastanesi, Ege Üniversitesi, Memur zammı, Politika, Ekonomi, Hastane, Sağlık, Yerel, Memur, Zam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sağlık Emekçileri Zam Taleplerini Açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:16 MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın Emevi Camii’ndeki fotoğrafları ortaya çıktı MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın Emevi Camii'ndeki fotoğrafları ortaya çıktı
17:10 Rusya, Suriye’den tamamen çekiliyor Rusya, Suriye'den tamamen çekiliyor
15:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni bir dönemin arifesindeyiz, çözmemiz gereken sıkıntılar var Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni bir dönemin arifesindeyiz, çözmemiz gereken sıkıntılar var
15:09 Suriye Milli Ordusu, Tişrin Barajı’nı terör örgütü PKKYPG’den kurtardı Suriye Milli Ordusu, Tişrin Barajı'nı terör örgütü PKK/YPG'den kurtardı
12:58 Rusya’ya kaçan Esad çiftini kahredecek görüntüler Rusya'ya kaçan Esad çiftini kahredecek görüntüler
22:55 Özgür Özel: Erdoğan yereli tattı, genelde seçim kaybetmenin tadını da ilk sandıkta alacak Özgür Özel: Erdoğan yereli tattı, genelde seçim kaybetmenin tadını da ilk sandıkta alacak
22:37 Galatasaray, Malmö ile 2-2 berabere kaldı Galatasaray, Malmö ile 2-2 berabere kaldı
22:27 Suriye’ye ilk diplomatik atama Burhan Köroğlu, Şam Maslahatgüzarı oldu Suriye'ye ilk diplomatik atama! Burhan Köroğlu, Şam Maslahatgüzarı oldu
22:17 Suriye’de hava sahası trafiğe yeniden açılıyor Suriye'de hava sahası trafiğe yeniden açılıyor
22:08 Europol: PKK, Avrupa’da uyuşturucu kaçakçılığı dahil suçlara bulaşarak finansman sağlıyor Europol: PKK, Avrupa'da uyuşturucu kaçakçılığı dahil suçlara bulaşarak finansman sağlıyor
21:52 Bir dönem Avrupa’yı titreten kulübün anahtarı valiye teslim edilecek Bir dönem Avrupa'yı titreten kulübün anahtarı valiye teslim edilecek
21:36 Şam ziyaretinden dikkat çeken görüntü HTŞ Lideri, İbrahim Kalın ile aynı araçta Şam ziyaretinden dikkat çeken görüntü! HTŞ Lideri, İbrahim Kalın ile aynı araçta
21:24 Galatasaray’da takımın bel kemiği sakatlandı Galatasaray'da takımın bel kemiği sakatlandı
20:57 Suriye’deki gelişmelerin ardından kritik ziyaret Blinken Ankara’da Suriye'deki gelişmelerin ardından kritik ziyaret! Blinken Ankara'da
20:56 Fabrizio Romano, Arda Güler’in gelecek sezon forma giyeceği takımı açıkladı Fabrizio Romano, Arda Güler'in gelecek sezon forma giyeceği takımı açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2024 17:42:45. #1.12#
SON DAKİKA: Sağlık Emekçileri Zam Taleplerini Açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.