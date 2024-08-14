Sağlık-Sen Genel Başkanı: İşlevini yitiren yardımcı hizmetler sınıfı kaldırılmalı

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Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, "İşlevini yitiren yardımcı hizmetler sınıfı kaldırılsın, çalışanlara eğitimlerine uygun olarak genel idari hizmetler veya teknik hizmetler sınıfı kadrosu verilsin" dedi.

Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yardımcı hizmetler sınıfında görev yapanların çoğunun lisans, yüksek lisans eğitimi aldığını ve idari memur görevi yaptığını belirterek, "Yardımcı hizmetliler mutemetlik yapıyor, yardımcı hizmetliler saymanlık yapıyor, yardımcı hizmetliler idari memur görevi yapıyor. Bugün hastanelerde, il/ilçe sağlık müdürlüklerinde birçok idari iş yardımcı hizmetler sınıfı arkadaşlarımız tarafından yapılmaktadır. Yardımcı hizmetler sınıfının geçmiş dönemlerde yaptığı görevler bugün farklı istihdam ve çalışma modelleri ile ifa edilmektedir. Bu sebeple işlevini yitiren yardımcı hizmetler sınıfı kaldırılsın, çalışanlara eğitimlerine uygun olarak genel idari hizmetler veya teknik hizmetler sınıfı kadrosu verilsin diyoruz" dedi. - ANKARA