Sağlık-Sen, İftar Programında Birlik Mesajı Verdi

28.02.2026 21:36
Sağlık-Sen Erzurum Şubesi iftar programında bir araya gelerek birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Sağlık-Sen Erzurum Şubesi, iftar programında üyeleriyle bir araya geldi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle programa katılamayan Sağlık-Sen Genel Başkan Yardımcısı Abdullah Duman, telefonla görüntülü bağlantı yaparak birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Duman konuşmasında, aralarında olmayı çok arzu ettiğini belirterek şunları söyledi: "Dün nasıl sorunlara neşter vuran, önemli kazanımlara imza atan ve çalışanlarımızın gür sesi olan biz olduysak; bugün ve yarın da sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarımızın sorunlarına çözüm arayan, onların haklarını savunan biz olacağız. Ekonomik, özlük ve sosyal hakların geliştirilmesi için gece gündüz çalışıyoruz. Sahayla iç içeyiz, sorunları ve çözüm yollarını iyi biliyoruz. Genel Merkez olarak avukatlarımız, mevzuat birimimiz ve danışmanlarımızla birlikte masaya güçlü oturacak ve çalışanlarımızın yüzünü güldürecek kazanımlar için mücadele edeceğiz. Ramazan ayı birlik ve beraberliğin en güzel vesilesidir. Bu programda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Sağlık-Sen Erzurum Şube Başkanı Ramazan Tortum ise Erzurum'da sağlık ve sosyal hizmet alanındaki gelişmeleri değerlendirmek üzere bir araya geldiklerini ifade etti. Görev süreleri boyunca üye sayılarını artırdıklarını belirten Tortum, hava muhalefeti nedeniyle programa katılamayan Abdullah Duman'a teşekkürlerini iletti.

Haziran ayında gerçekleştirilen genel kurul sonrası üniversite şubesini de açtıklarını aktaran Tortum, iki şubede toplam 5 bine yakın üyeleri bulunduğunu, Memur-Sen çatısı altında ise yaklaşık 18 bin kamu çalışanıyla Erzurum ve Türkiye'nin en büyük sendikal yapılarından biri olduklarını vurguladı.

Üyelerin karşılaştığı sorunları yetkili mercilerle görüşerek çözmeye çalıştıklarını belirten Tortum, mobbing başta olmak üzere çalışma hayatındaki her türlü sorunun takipçisi olduklarını söyledi. Ayrıca sempozyum, eğitim ve konferanslarla üyelerin mesleki gelişimine katkı sunduklarını; mali ve özlük hakların iyileştirilmesinin yanı sıra sertifika programlarıyla çalışanların daha etkin ve donanımlı hale gelmesini hedeflediklerini ifade etti. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Etkinlik, Erzurum, İftar, Yerel, Son Dakika

