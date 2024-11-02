Sağlık Sorunlarına Rağmen Oyma Sanatına Devam - Son Dakika
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Sağlık Sorunlarına Rağmen Oyma Sanatına Devam

Sağlık Sorunlarına Rağmen Oyma Sanatına Devam

İzmirli Sevinç Tuncelli, sağlık sorunlarına rağmen ahşap oymacılığını sürdürüyor ve öğrenci yetiştiriyor.

02.11.2024 10:08
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İzmir'de ahşabı ilmek ilmek oyarak sanat eserine dönüştüren Sevinç Tuncelli, hobi olarak başladığı oymacılıkta hem usta oldu hem de öğrenci yetiştirmeye başladı. O süreçte beyninde kitle tespit edilen Tuncelli, sağlık sorunlarına rağmen oymacılığa devam ederek hayata tutundu. 12 yıldır da bir yandan ahşaplara çeşitli figürler işliyor bir yandan yurt içi ve yurt dışından özel siparişler alıyor.

İzmir'de yaşayan Sevinç Tuncelli (43), ahşaba hayat veren sayılı ustalardan. 12 yıldır ahşabı binbir emekle işleyen Tuncelli, çeşitli figürlerden ortaya çıkardığı sanat eserleriyle işinde kendini geliştirdi. Sektöre bir ustanın yanında çırak olarak başlayan Sevinç Tuncelli, beyninde kitle tespit edilmesinin ardından sağlık sorunları sebebiyle ahşap oymacılığına ara verdi. Bir süre sonra sağlığına kavuşan Tuncelli, kendini daha da toparlamak adına bir atölye açarak yeniden oymacılığa devam etti. Şimdi ise Bornova ilçesinde bulunan atölyesinde hem üretim yapıyor hem de yanındaki 24 öğrencisine mesleği öğretiyor.

Sağlık sorunlarına rağmen oymacılıktan vazgeçmedi

Ahşap oymacılığına çocukluğundan beri ilgisinin olduğunu belirten Sevinç Tuncelli, "Mesleği öğrendiğim dönem bir taraftan kafe işletiyordum. Oyma işini öğrendiğimi hissedince kendi kafemin üst katında bir atölye kurdum. Yaklaşık 2 buçuk yıl önce beynimde bir kitle olduğunu öğrendim. Daha sonra ameliyat ile kitleyi aldılar. Operasyon geçirince sağlık sebeplerinden dolayı kafe ve atölyeyi kapatmak zorunda kaldım. O süreçte beyin kanaması geçirdim ve ikinci ameliyata alındım. Benim açımdan stresli bir süreçti. Ne yapacağıma karar veremiyordum. Beyin ameliyatı geçirmiş ve ölümden dönmüştüm. Sağlığımı geri kazandıktan sonra tekrar bir atölye kurdum. Rahatsızlığımı unutmak ve kendimi tedavi etmek için başladığım bir süreçti. Ahşap oymak insanı rahatlatan bir durum" dedi.

Öğrenci yetiştiriyor

Oyma yaptıkça sosyal medyadan paylaşım yapmaya başladığını anlatan Tuncelli, yaptığı işleri gören kişilerin de 'ahşap oymayı öğrenmek istediklerini' söyledi.

Sözlerini sürdüren Sevinç Tuncelli, şunları kaydetti:

"Şu an 24 öğrencim var. Her gün belirli sayıda öğrenci buraya geliyor ve onlara bu mesleği öğretiyorum. Ahşap oymak çok eski bir iş. Binlerce yıllık bir alan. Pandemiden sonra insanlar doğa ile iç içe olmayı özleyince bu tarz işler de revaçta olmaya başladı."

Özel siparişler alıyor, yurt içi ve yurt dışına gönderiyor

İnternet üzerinden satış yaptığını aktaran ahşap oyma ustası, "Yurt içi ve yurt dışına siparişlerim oluyor. Londra, Almanya, Hollanda gibi çeşitli ülkelere ürün gönderdim. Aklınıza gelecek her şeyi ahşapla yapabiliyoruz. Sınırsız alanı olan bir şey. Bazen 'ahşaptan kendime arkadaş bile oyuyorum' diye espri yapıyorum. Tabak, çanak ve buraya gelen çocuklar için oyuncak gibi ürünler de yapıyoruz" ifadelerine yer verdi.

"Sergi açmayı düşünüyoruz"

"Bu yılın sonunda, burada çalıştığımız arkadaşlarımızla birlikte bir sergi açmayı düşünüyoruz" diyen Tuncelli, sözlerine şunları da ekledi:

"Görsel olarak oluşturduğumuz şeylerin birileri tarafından görülmesi gerekiyor. Belki birileri de oymacılığa heveslenmiş olabilir. Bu da insanları, hayatın koşturmacasından uzaklaştırıp kendini gerçekleştirme sürecine katkı sağlayabilir." - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sağlık Sorunlarına Rağmen Oyma Sanatına Devam - Son Dakika

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