Sağlık Turizmi için İzmir\'de Temaslar

23.03.2026 17:20
SATKOF Başkanı Aysun Bay, İzmir'de sağlık turizmi ve mesleki eğitim projeleri görüşüldü.

Sağlık Turizmi Konfederasyonu (SATKOF) Genel Başkanı Prof. Dr. Aysun Bay ve beraberindeki heyet, İzmir'de İl Sağlık Müdürlüğü ile Cumhuriyet Başsavcılığı'nı ziyaret ederek çeşitli temaslarda bulundu.

Görüşmelerde sağlık turizmi alanındaki uluslararası projeler, Türkiye'nin bu alandaki potansiyelinin geliştirilmesi ve kurumlar arası iş birlikleri ele alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ziyaretinde, ceza infaz kurumlarında yürütülebilecek mesleki eğitim projeleri gündeme geldi. Kadınlar ve genç kızlara yönelik yaşlı bakım hizmetleri, estetik ve güzellik uzmanlığı kursları ile meslek edindirme programları konusunda iş birliği imkanları değerlendirildi.

İl Sağlık Müdürlüğü ziyaretinde ise sağlık turizmi, uluslararası hasta hizmetleri ve İzmir'in bu alandaki potansiyelinin artırılmasına yönelik yapılabilecek çalışmalar görüşüldü.

SATKOF Genel Başkanı Prof. Dr. Aysun Bay, kurumlar arası iş birliği ile hem sağlık turizmi hem de sosyal sorumluluk projelerinde önemli adımlar attıklarını belirtti.

Ziyaretler, karşılıklı iyi niyet temennileriyle sona erdi. - İZMİR

Kaynak: İHA

İran’dan İsrail ve Körfez ülkelerine 48 saat süre: Su depolayıp, telefonlarınızı şarj edin İran'dan İsrail ve Körfez ülkelerine 48 saat süre: Su depolayıp, telefonlarınızı şarj edin
Şanlıurfa’da sağanak yağış sele dönüştü, ev ve oteli su bastı Şanlıurfa'da sağanak yağış sele dönüştü, ev ve oteli su bastı
El frenini çekmeyi unuttuğu aracını durdurmaya çalışırken yaşamını yitirdi El frenini çekmeyi unuttuğu aracını durdurmaya çalışırken yaşamını yitirdi
3 şut, 2 gol Erzurumspor liderliği geri aldı 3 şut, 2 gol! Erzurumspor liderliği geri aldı
La Liga’da çılgın maç 3-0’dan tarihi geri dönüş La Liga'da çılgın maç! 3-0'dan tarihi geri dönüş
’’İsrail ordusu Lübnan’ın güneyinde fosfor bombası kullandı’’ iddiası ''İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde fosfor bombası kullandı'' iddiası

17:58
Milli Takım kampınına damga vuran ziyaret
Milli Takım kampınına damga vuran ziyaret
17:55
Atilla Taş’tan Erol Köse’ye: Hakkımı helal etmiyorum, ateşin bol olsun
Atilla Taş'tan Erol Köse'ye: Hakkımı helal etmiyorum, ateşin bol olsun
17:44
Futbolcu cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu ifadesi ortaya çıktı
Futbolcu cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu ifadesi ortaya çıktı
17:39
Ne oldu sana Muslera Son hali çok şaşırttı
Ne oldu sana Muslera? Son hali çok şaşırttı
17:00
Trump: Mücteba Hamaney’in ölmesini istemem, İran’la biz de anlaşmak istiyoruz
Trump: Mücteba Hamaney'in ölmesini istemem, İran'la biz de anlaşmak istiyoruz
16:54
İşte Erol Köse’nin 16. kattan düştüğü yer 3 aydır evden çıkmıyormuş
İşte Erol Köse'nin 16. kattan düştüğü yer! 3 aydır evden çıkmıyormuş
