Sağlıkçı Tuba Alparslan'ın yaptığı butik pastalar ilgi görüyor - Son Dakika
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Yerel

Sağlıkçı Tuba Alparslan'ın yaptığı butik pastalar ilgi görüyor

Sağlıkçı Tuba Alparslan\'ın yaptığı butik pastalar ilgi görüyor

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde yaşayan sağlıkçı Tuba Alparslan'ın farklı modellerdeki butik pastaları ilgi çekiyor. Alparslan, pastacılığa hobi olarak başladığını ve yeteneklerini geliştirmek için eğitim aldığını belirtti. Doğal ve katkısız malzemelerle yapılan pastalarıyla adını duyurmayı hedefleyen Alparslan, gelecekte yarışmalara katılmayı ve yurt dışında tanınmayı istediğini söyledi.

22.02.2024 23:42  Güncelleme: 23:43
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Sağlıkçı Tuba Alparslan'ın yaptığı butik pastalar ilgi görüyor

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde yaşayan sağlıkçı Tuba Alparslan'ın yaptığı farklı modellerdeki butik pastalar ile ilgi görüyor.

Tuba Alparslan, yaptığı açıklamalarda, "Bu mesleğe hobi olarak başladım. Tamamen severek yaptığım iş. Baktım ki devam ediyor, el becerim de var. Eğitim almam gerektiğini düşündüm ve İstanbul'da Tuba Ünal'dan eğitim aldım. Hayvan figürü, insan figürü, karakter figürü ve yenilebilir çiçekler yaptık. Şekerlemeler yapıldı tamamen doğal, sonra bu kremalarını katkı maddesi olmadan Pandispanya yaptım. Bunlar çok tutulmaya başladığı için genişletmeye başladım. Tamamen doğal hiç katkı maddesi olmayan pastalar yapıyoruz. Bir pastanede 7 ay boyunca kurabiye bölümünde çalıştım ve pasta yapmayı pek bilmiyordum. Pasta yapmayı sürekli heves ediyordum ve 'ben de yapabilirim' diyerek pastaneden ayrıldım ve evde hobi olarak yapmaya devam ettim. Daha sonrasında da eğitimler almaya başladım. Pastacılık tamamen hayal ürünü ve bunu mantıkla birleştirdiğimizde güzel işler ortaya çıkıyor. Yarışmalara ve yurt dışına gitmeyi çok istiyorum. Tavşanlı olarak adımızı duyurmak istiyorum. Bir buçuk ayda bunları yapabildi isem daha iyisi de olabileceğini düşünüyorum." dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sağlıkçı Tuba Alparslan'ın yaptığı butik pastalar ilgi görüyor - Son Dakika

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