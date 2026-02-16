Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek Programı Derik'te

MARDİN'in Derik ilçesinde, Sağlık Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında 18 Nisan 2025'te imzalanan protokol kapsamında 'Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek' programı düzenlendi.

Kale Mahallesi'ndeki Mehmet Ayaydın İlkokulu bahçesinde, Sağlık Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında 18 Nisan 2025'te imzalanan protokol kapsamında 'Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek' programı düzenlendi. Etkinlik öncesinde, Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan rehber doğrultusunda öğrencilere teorik sağlık eğitimleri verildi. Proje ile ilkokul çağındaki çocuklara küçük yaşlardan itibaren sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazandırılması, sağlık konularındaki bilgi düzeyleri ile farkındalıklarının artırılması amaçlandı. Ayrıca çocukların, güvenli ve eğlenceli bir ortamda sağlık çalışanlarıyla temas kurmaları hedeflendi. Programa; Kaymakam Yunus Emre Bayraklı, İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz, İlçe Emniyet Müdürü Fatih Nazif Özbay, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı İlker Karaalp, İlçe Sağlık Müdürü Uzman Dr. Cem Doğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Kılıç ile öğretmenler ve sağlık çalışanları katıldı. Programa 635 öğrenci katılırken, etkinlik sonunda öğrencilere bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Haber-Kamera: Emrullah KARAKAŞ/DERİK(Mardin),