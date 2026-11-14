Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek programı Düzce'de 1281 öğrenciye ulaştı - Son Dakika
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Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek programı Düzce'de 1281 öğrenciye ulaştı

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Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek programı Düzce\'de 1281 öğrenciye ulaştı
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Düzce Namık Kemal İlkokulunda düzenlenen 'Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek' etkinliğinde 1281 öğrenciye sağlık eğitimi verildi. Etkinlikte öğrencilere ambulans ve UMKE araçları tanıtılırken velilere organ bağışı anlatıldı ve kan bağışı kampanyası yürütüldü.

Düzce Namık Kemal İlkokulunda düzenlenen 'Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek' etkinliğinde 1281 öğrenci sağlık eğitimleriyle buluştu. Programda ambulans ve UMKE araçları tanıtılırken, kan bağışı kampanyası da düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında hayata geçirilen 'Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek' programı, Düzce Namık Kemal İlkokulunda gerçekleştirildi. Okulda eğitim gören 1281 öğrencinin katıldığı programa sağlık yöneticileri, İl Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri, Düzce Kızılay gönüllüleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Birçok sağlık konusunda eğitim verildi

Etkinlik kapsamında öğrencilere aile hekimliği, ağız ve diş sağlığı, doğru diş fırçalama teknikleri, sağlıklı beslenme, zararlı gıdalar, kişisel hijyen ve bulaşıcı hastalıklardan korunma konularında bilgiler aktarıldı. Hareketli yaşamın faydaları, fiziksel aktivitenin önemi ve organ bağışı hakkında da eğitimler verildi. Ayrıca UMKE ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri tanıtılarak öğrencilere uygulamalı bilgiler sunuldu. Okul bahçesinde sergilenen ambulans ve UMKE araçları öğrencilerin ilgisini çekerken, kurulan sağlık istasyonlarında gerçekleştirilen interaktif uygulamalarla çocukların sağlık okuryazarlığının geliştirilmesine katkı sağlandı.

Velilere organ bağışı bilgilendirmesi

Program kapsamında öğrenci velilerine organ bağışı konusunda bilgilendirme yapılarak broşürler dağıtıldı. Düzce Kızılay gönüllüleri ise öğrencilere çeşitli hediyeler verdi. Etkinliğin önemli bölümlerinden biri de "Bir Damla Kan, Bir Hayat Demektir" sloganıyla düzenlenen kan bağışı kampanyası oldu. Öğrenci velileri ve öğretmenlerin yoğun ilgi gösterdiği kampanyada çok sayıda gönüllü kan bağışında bulundu.

Namık Kemal İlkokulunda gerçekleştirilen programla çocukların sağlık konusunda bilinçlenmesi, erken yaşta sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanması ve toplumda sağlık farkındalığının artırılması amaçlandı.

Kaynak: İHA
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