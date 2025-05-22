Sağlıklı Çocuklar İçin Etkinlik

Köy okulunda 'Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek' etkinliği düzenlendi

BATMAN - Batman'ın Sason ilçesinde köy okulunda "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek" etkinliği düzenlendi.

Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü yönetiminde, çocukların sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanması ve sağlık okuryazarlığının artırılması amacıyla düzenlenen programa; Vali Ekrem Canalp, Sason kaymakamı Furkan Başar, İl Sağlık Müdürü Dr. Murat Solmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Ciger, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayda vatandaş katıldı.

Ergünü köy okulunda öğrencilere verilen çeşitli eğitimlerin ardından, öğrenciler ve sağlık çalışanları tarafından hazırlanan çeşitli etkinler sunuldu.

Eğitimlerde aile hekimliği ve temel sağlık hizmetleri, diş sağlığı ve doğru fırçalama teknikleri, zararlı gıdalar ve sağlıklı beslenme tabağı, kişisel hijyen ve bulaşıcı hastalıklardan korunma yöntemleri, hareketli yaşamın sağlık üzerindeki etkileri gibi konular ele alındı. Öğrencilere, hareketli yaşamı eğlenceli hale getirecek çeşitli aktiviteler de sunuldu.

Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kan Merkezi personeli Demet Arslan, sağlık farkındalığının çocuk yaşta başlaması gerektiğine inandığını, bu etkinliklerin de anlamına uygun, amacına ulaştığını düşündüğünü söyledi. Etkinlikteki müzik lokalinde yer alan Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Anestezi Teknikeri Fener Alp, "Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak Mereto Dağı eteklerinde böyle bir etkinlikte yer aldığımız için çok mutlu olduk. Burada sanatsal ve müzik etkinliği sunmak için bu programa katıldık. Bu etkinliklerin devam etmesini umuyoruz" dedi.

Programın sonunda öğrenciler, katılımcılar ile birlikte toplu olarak ellerindeki balonları havaya bırakarak sağlıklı günler dileğinde bulundu.