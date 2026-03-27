Şahin Bey şehit edilişinin 106. yılında anıldı

Gaziantep savunmasının önemli isimlerinden Şahin Bey'in, şehit edilişinin 106. yılında Şahinbey Anıt Mezarı önünde düzenlenen törenle anıldı.

Düzenlenen tören, Şehitler için saygı duruşu, İstiklal Marşının okunması ve saygı atışıyla başladı. Ardından protokol tarafından buket sunumu yapıldı, törene katılan öğrenciler, Şahinbey şiirini ve İstiklal Marşını okudular.

Destansı bir mücadele verildi

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 106 yıl önce burada çok büyük bir destanın yazıldığını belirterek, "Şahin Bey'in ismini taşıyan ilçemizde belediye başkanı olmaktan gurur duyuyorum. Şehit Şahin Bey 'din için, namus için ve hürriyet için ölüme atılmak bize Ağustos sıcağında soğuk su içmekten daha tatlı gelir' diyen bir kahramanımız. Mukaddes vatan toprakları için ne canlar verdik. Ama yıkılmadık. 6 bin 317 şehidin verildiği, düşmandan çok açlık ve yoklukla mücadele edilen Gaziantep Savunmasında önemli bir sorumluluk üstlenen, "düşman arabaları cesedimi çiğnemeden Antep'e giremez" şeref sözünü tarihin altın sayfalarına kazıyan Şahin Bey'in şehadetinin yıl dönümünde onu saygı ile anıyoruz. Bin 877 yılında Bostancı Mahallesi'nde dünyaya gelen Şahin Bey'in asıl adı Mehmet Sait'tir. Ülkemizin bağımsızlığı ile birlikte diktiği fidanın kocaman bir çınar olduğuna hep birlikte şahitlik ediyoruz. Bu ülkenin yurttaşlarının her biri Türkiye Cumhuriyeti'nin birer bekçisidir. Her birimiz birer Şahin Bey, Şehit Kamil, Özdemir Bey, Mehmet Akif ve Seyit Onbaşı olduk. İlçemizin adını aldığı Şahin Bey, Elmalı Köprüsünde Fransız ordusuna meydan okumuş milletin kurtuluşu için kendini feda etmiştir. Fransızların 8 bin piyade, 200 süvari, 4 tank, 1 batarya top, 16 ağır makineli tüfek ve çok sayıda otomatik tüfekten oluşan ordusuna karşı, Şahin Bey ve arkadaşlarından oluşan Kuvay-i Milliye gönüllüleri büyük bir kahramanlık örneği göstermiştir. Bugün minarelerimizde ezanımız okunuyor, al bayrağımız göklerde dalgalanıyorsa, 106 yıl önce vatan uğruna mücadele eden, Ben Antepliyim Şahinim Ağam, Mavzer omzuma yük, Ben yumruklarımla dövüşeceğim, Yumruklarım Memleket kadar büyük. Diye haykıran Şahin Bey ve nice isimsiz kahramanımıza çok şey borçluyuz. Binlerce isimsiz kahramanı Şehit vererek kazanılan bu topraklar bize atalarımızın yadigarları, ve milli mücadelemizin mirasıdır. Milli mücadelemizin genç nesillere iyi anlatılması, ecdadımıza ve şehitlerimize borcumuz olduğu gibi, geleceğimizin de teminatı olduğunun farkındayız" dedi. - GAZİANTEP