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Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Köyleri Ziyaret Etti - Son Dakika
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Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Köyleri Ziyaret Etti

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, pazar mesaisinde kent merkezine yakın büyük köyleri ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Şahin, köylerde yapılan çalışmaları inceledi, vatandaşlarla sohbet etti ve talepleri dinledi. Şahin, halkın istekleri doğrultusunda hizmetlerin yürütüldüğünü vurgulayarak, birlikte başarmaya hazır olduklarını belirtti.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Köyleri Ziyaret Etti
22.01.2024 - 13:46,  Güncelleme: 13:49
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Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, pazar mesaisinde kent merkezine yakın büyük köyleri ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Teknik ekibi ile Şahinbey ilçesine bağlı Burç ve Cevizli köylerine ve Şehitkamil ilçesinde ise Arıl ve Aktoprak köylerine giden Başkan Fatma Şahin, bu köylerde yapılan çalışmaları inceledi, vatandaşlarla sohbet etti.

Ziyaretinde muhtarlar ve vatandaşlardan köylerdeki eksiklikleri ve talepleri dinleyen Başkan Şahin'e AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, AK Parti İl Başkanı Murat Çetin, AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Mehmet Tiryaki ve AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz da eşlik etti.

"Birlikte başarmaya hazırız ve kararlıyız"

Halkın görüşlerini ve taleplerini yönetimde etkin kılarak kente vatandaşın istekleri doğrultusunda hizmetlerin yürütüldüğünü aktaran Başkan Fatma Şahin, Arıl Köyü'nde halkın sıcak karşılama ve ev sahipliği için teşekkür ederek şunları söyledi: "22 yıl önce ne söylediysek bugün alnımız ak, başımız dik. Bunun gereğini yapmış olarak buradayız. Birlikte başarmaya hazırız ve kararlıyız. Her seferinde daha çok güven duydunuz. Biz de sizden aldığımız o büyük onurla büyük bir sorumlulukla gece gündüz çalıştık."

Aktoprak, Burç ve Cevizli mahallerine ziyaretlerinde ise Başkan Fatma Şahin, "Önce insanı yaşat ki devlet yaşasın" düşüncesiyle hareket ettiklerini vurgulayarak, eğitim ve sağlık çalışmalarına değindi. Covid 19 Pandemisi ve Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yapılan çalışmalardan bahsederek, teknik ekibin yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Eğitim şehri, spor şehri, bilim şehri, kültür sanat şehri, yeşil şehir, akıllı şehir hedefine gitmek için beyanname hazırlandığını belirten Şahin, "Burası dünyanın göz bebeği. Bu topraklar bizim, bu vatan bizim, bu bayrak bizim. Biz gayretten, çalışmadan sorumluyuz. Sizden gelen dileği emir olarak gören, yerine getirmek için de büyük gayret gösteren bir ekibin parçasıyız" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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