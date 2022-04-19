Şahin, KESOB'a Başkan adaylığını açıkladı - Son Dakika
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Şahin, KESOB'a Başkan adaylığını açıkladı

19.04.2022 17:12
Şahin, KESOB'a Başkan adaylığını açıkladı

Otobüsçüler Esnafı Odası Hayrullah Şahin, Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği'ne (KESOB) Başkan adaylığını açıkladı.

Otobüsçüler Esnafı Odası Hayrullah Şahin, Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği'ne (KESOB) Başkan adaylığını açıkladı. Şahin, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "KESOB'a tek aday çıkmasını isterdik ancak bizimle istişare etmediler" dedi.

Otobüsçüler Esnafı Odası Başkanı KESOB Başkanlığına aday olduğunu açıkladı. Otobüsçüler Esnafı Odası'nda yapılan basın toplantısına, Otobüsçüler Esnafı Odası Başkanı Hayrullah Şahin, Kayseri Elektrikçiler Odası Başkanı Mehmet Alan, Kayseri Terziler Odası Başkanı Kenan Arslan, Kayseri Fırıncılar Odası Başkanı Mustafa Arslan başta olmak üzere çeşitli esnaf odalarının başkanları katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Şahin, "Kayseri'de 41 tane esnaf odamız var. Bizim esnaf odalarımız içerisinden 3 tane arkadaşımız bir tanede Mustafa Alan Başkanımız 4'ü bir araya gelerek, kendileri istişare yaparak Kayseri'de KESOB'a tek bir adayın çıkması için karar almışlar. Oysa bizim diğer oda başkanlarımızın hiçbirinin bu durumdan haberi yok. Bizler bunu sosyal medyadan duyduk. Biz kendilerine bu oluşumun yanlış olduğunu bizzat izah ettik. Bu durumun bizlerin bilgisi dahilinde olmadığını söyledik. Ne yazık ki bir adım geri atılmadı. Diğer siyasi partilere de kendileri giderek, yanlış bilgiler vermişler. 'Biz oda başkanlarımızla bir araya gelerek, karar aldık. Biz tek aday çıkacağız. Şehrimiz için böylesi daha uygun' demişler. Bu durum hiçbir oda başkanımızın bilgisi dahilinde değildir. Bizler de bu durumu duyduktan sonra siyasi partilerimizi ziyaret ederek, bu olayın yanlış olduğunu ve bizim de 25 oda olarak birlikte hareket ettiğimizi söylememize rağmen yine diğer taraftan kabul edilmedi. Bizde kendimiz karar aldık. Kendi yolumuzu kendimiz çizeceğiz. Bizler çünkü esnafa hizmet etmek için varız" ifadelerini kullandı.

"TOKİ yaptıracakları yönündeki vaatleri doğru değil"

KESOB'a Başkan adaylığını açıklayan Şeyhi Odakır ve ekibinin TOKİ yaptıracakları yönünde ki verilen vaatlerinin doğru olmadığını söyleyen Şahin, "Bazı odalara 'size kaç tane ayıralım' diyerek, yanlış bilgiler veriyorlar. Oysa bunun gerçek bir tarafın yoktur. Yanlış bilgi vererek kendilerine yandaş toplamaya çalışıyorlar. Açık ve net söylüyorum ki TOKİ'de kendilerinin ne bir dilekçeleri vardır ne de sıraya konulmuş bir evrakları vardır. Eğer bizlerinde rızasını alarak, bizlerle de istişare yaparak bir yola çıksalardı, bizde canı gönülden tabi ki şehrimize yakışacak şekilde tek aday olarak çıkmayı isterdik. Biz esnafımıza hizmet etmek için varız. Allah izin verirde biz bu göreve gelirsek, 41 tane odayı hiçbir ayrım yapmadan hizmet edeceğiz. Biz her odamızın fikirlerini alarak, birliğimizde oda başkanı bırakarak esnafımızın sorununu dinleyerek esnafımıza hizmet edeceğiz. Ben şimdiden adaylığımı açıklıyorum. İnşallah hayırlısı olur" diye konuştu.

Kayseri Elektrikçiler Odası Başkanı Mehmet Alan da, "Ben böyle bir birlik seçimini daha önce yaşamadım. Ben Şeyhi Odakır'ı destekliyordum. Ancak ben böyle bir yapı oluşunca 'yok' diyerek, ayrıldım. Çünkü usandıranlar, bir birlerinin arkasından atanların hepsi siyasette birleşti. Ben bunlara kesinlikle karşıyım. Ben bunlara 5 benzemezler diyorum. 5 benzemezler ile Şeyhi Odakır orada hizmet edemez. Esnaf odalarının seçimlerinde uydurdukları yalanları birliğin seçiminde uydurmasınlar. Yarın yüz yüze bakacağız" dedi. - KAYSERİ

Şahin, KESOB'a Başkan adaylığını açıkladı
Şahin, KESOB'a Başkan adaylığını açıkladı
Şahin, KESOB'a Başkan adaylığını açıkladı
Şahin, KESOB'a Başkan adaylığını açıkladı

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Esnaf ve Sanatkarlar, Mehmet Alan, Kayseri, Esnaf, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Şahin, KESOB'a Başkan adaylığını açıkladı - Son Dakika


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