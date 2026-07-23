Şahin Özdağ Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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Şahin Özdağ Son Yolculuğuna Uğurlandı

Şahin Özdağ Son Yolculuğuna Uğurlandı
23.07.2026 12:13
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Aydın'da nehirde kaybolan 11 yaşındaki Şahin Özdağ, cansız bedeni bulunarak defnedildi.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde serinlemek için girdikleri Büyük Menderes Nehri'nde kaybolan ve 94 saat süren arama çalışmalarının ardından cansız bedenine ulaşılan 11 yaşındaki Şahin Özdağ, son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, 18 Temmuz günü Acarlar Mahallesi yakınlarından geçen Büyük Menderes Nehri'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, nehir kenarında piknik yapan çocuklar serinlemek amacıyla suya girdi. Bir süre sonra akıntıya kapılan çocuklardan biri kendi imkanlarıyla kıyıya çıkmayı başarırken, 15 yaşındaki Eda Kurtulmuş ile 11 yaşındaki Şahin Özdağ gözden kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Sahil Güvenlik, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aralıksız sürdürülen arama çalışmalarına İzmir'den gelen dalgıç ekipleri de destek verdi. Ekiplerin yürüttüğü çalışmaların 94'üncü saatinde Şahin Özdağ'ın cansız bedenine nehirdeki sazlık alanda ulaşıldı. Kayıp olan Eda Kurtulmuş'u arama çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi.

Kuran kursu kıyafeti tabutuna serildi

Hayatını kaybeden Şahin Özdağ için bugün Acarlar Mahallesi Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Yaz Kur'an Kursu öğrencisi olduğu öğrenilen Şahin'in tabutunun üzerine kursta giydiği kıyafet serildi. Yakınlarının gözyaşları içerisinde katıldığı cenaze namazının ardından 11 yaşındaki Şahin, mahalle mezarlığında dualarla toprağa verildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Aydın, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şahin Özdağ Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika

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