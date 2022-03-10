Şahin, TOBB'un 70. kuruluş yıldönümünü kutladı - Son Dakika
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Şahin, TOBB'un 70. kuruluş yıldönümünü kutladı

10.03.2022 14:28
Şahin, TOBB'un 70. kuruluş yıldönümünü kutladı

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, "70 yıldır aynı ruh, aynı heyecanla, güçlü Türkiye ve güçlü ekonomi için çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, "70 yıldır aynı ruh, aynı heyecanla, güçlü Türkiye ve güçlü ekonomi için çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Tuncay Şahin, TOBB'un 70. kuruluş yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak "Çatı kuruluşumuz TOBB'un ve Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu'nun öncülüğünde güçlü Düzce Türkiye ve güçlü ekonomi için çalışmalarımıza büyük bir özveriyle devam ediyoruz. Kurucularımızı ve emeği geçenleri saygı ve minnetle yad ediyoruz. 70 yıl sonra da aynı ruh, aynı heyecanla, Güçlü Türkiye ve Güçlü Ekonomi için çalışmaya devam ediyoruz. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'mizin 70. kuruluş yıldönümünü kutluyor, bu büyük ailenin bir parçası olmaktan gurur duyduğumuzu belirterek üyelerimiz ve Düzce iş dünyası adına dünden bugüne emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. - DÜZCE

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Türkiye, Ekonomi, Düzce, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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