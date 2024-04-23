Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 23 Nisan\'da Depremzede Öğrenciye Jest Yaptı

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Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın coşkusunu farklı bir etkinlikle taçlandırdı. Başkan Tahmazoğlu, bu özel günde belediye başkanlığı koltuğunu, depremden etkilenen Nisa Kartal isimli öğrenciye teslim ederek, geleceğin temsilcilerine olan inancını ve desteğini sembolik bir jestle gösterdi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayan Başkan Tahmazoğlu, çocukların mutluluğu, huzuru ve başarılarının başlangıcı olması temennisinde bulundu. Depremzede öğrenciye yapılan bu jest, Şahinbey Belediyesi'nin çocuklara ve eğitime verdiği önemi bir kez daha vurgularken, belediyenin çocukların yüzlerindeki gülümsemeyi ve kalplerindeki umudu yeşertmeye devam edeceğinin altını çizdi.

" Türkiye'de dünyada eşi benzeri olmayan oyun merkezi"

23 Nisan'a özel çocuklar için planladığı oyun merkezinin müjdesini veren Tahmazoğlu, "Tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. Bu bayramı hediye eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu bayram çocuklara özel bir bayram bizde bayram hediyesi olarak 9 gün sürecek olan Çocuk Şenliği'ni 8'inci defa yapmaktayız. Şu anda doyasıya eğleniyorlar. Çocukların daha iyi eğitim alabilmesi için Türkiye'nin 2'nci büyük kütüphanesini yaptık. Çok yakında açılışını gerçekleştireceğiz. Bugün 23 Nisan'a özel 10 bin metrekare kapalı olan çocuklar için Türkiye'de ve belki de dünyada eşi benzeri olmayan oyuncakları bir araya toplayıp çocuklar için bir oyun merkezi açmayı planlıyoruz. Şu an çalışmalarına başladık çok kısa bir zamanda çocuklarımızın hizmetine sunacağız" diye konuştu. - GAZİANTEP