Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 23 Nisan'da Depremzede Öğrenciye Jest Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 23 Nisan'da Depremzede Öğrenciye Jest Yaptı

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 23 Nisan\'da Depremzede Öğrenciye Jest Yaptı

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda depremden etkilenen bir öğrenciye sembolik bir jest yaparak geleceğin temsilcilerine olan inancını ve desteğini gösterdi. Başkan Tahmazoğlu ayrıca çocuklara özel bir oyun merkezi açacaklarını da müjdeledi.

23.04.2024 13:49  Güncelleme: 13:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın coşkusunu farklı bir etkinlikle taçlandırdı. Başkan Tahmazoğlu, bu özel günde belediye başkanlığı koltuğunu, depremden etkilenen Nisa Kartal isimli öğrenciye teslim ederek, geleceğin temsilcilerine olan inancını ve desteğini sembolik bir jestle gösterdi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayan Başkan Tahmazoğlu, çocukların mutluluğu, huzuru ve başarılarının başlangıcı olması temennisinde bulundu. Depremzede öğrenciye yapılan bu jest, Şahinbey Belediyesi'nin çocuklara ve eğitime verdiği önemi bir kez daha vurgularken, belediyenin çocukların yüzlerindeki gülümsemeyi ve kalplerindeki umudu yeşertmeye devam edeceğinin altını çizdi.

" Türkiye'de dünyada eşi benzeri olmayan oyun merkezi"

23 Nisan'a özel çocuklar için planladığı oyun merkezinin müjdesini veren Tahmazoğlu, "Tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. Bu bayramı hediye eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu bayram çocuklara özel bir bayram bizde bayram hediyesi olarak 9 gün sürecek olan Çocuk Şenliği'ni 8'inci defa yapmaktayız. Şu anda doyasıya eğleniyorlar. Çocukların daha iyi eğitim alabilmesi için Türkiye'nin 2'nci büyük kütüphanesini yaptık. Çok yakında açılışını gerçekleştireceğiz. Bugün 23 Nisan'a özel 10 bin metrekare kapalı olan çocuklar için Türkiye'de ve belki de dünyada eşi benzeri olmayan oyuncakları bir araya toplayıp çocuklar için bir oyun merkezi açmayı planlıyoruz. Şu an çalışmalarına başladık çok kısa bir zamanda çocuklarımızın hizmetine sunacağız" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı, Şahinbey, 23 Nisan, Çocuk, Yerel, Yaşam, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 23 Nisan'da Depremzede Öğrenciye Jest Yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:29 İstanbul Valisi Davut Gül: Taksim Meydanı 1 Mayıs kutlamalarına kapalı İstanbul Valisi Davut Gül: Taksim Meydanı 1 Mayıs kutlamalarına kapalı
14:13 23 Nisan kutlamalarında “Puta tapmayın“ diye bağıran şahıs gözaltına alındı 23 Nisan kutlamalarında "Puta tapmayın" diye bağıran şahıs gözaltına alındı
13:08 Diyanet İşleri Başkanı, Arapça soruya tercüme istedi Diyanet İşleri Başkanı, Arapça soruya tercüme istedi
12:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ’’Kayyum’’ sinyali: Bundan önce hangi yanıt verildiyse aynısının ortaya konması sürpriz olmaz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''Kayyum'' sinyali: Bundan önce hangi yanıt verildiyse aynısının ortaya konması sürpriz olmaz
12:04 Fahiş fiyatlarla ilgili yeni yol haritasını Erdoğan açıkladı: Ambalajların üzerine fiyatların yazılması düşünülebilir Fahiş fiyatlarla ilgili yeni yol haritasını Erdoğan açıkladı: Ambalajların üzerine fiyatların yazılması düşünülebilir
15:07 Saatlerdir hizmet veremeyen Üsküdar - Samandıra Metro Hattı’nda trenlerin kafa kafaya çarpıştığı ortaya çıktı Saatlerdir hizmet veremeyen Üsküdar - Samandıra Metro Hattı'nda trenlerin kafa kafaya çarpıştığı ortaya çıktı
14:59 Usta oyuncu Nihal Menzil zorlu çocukluk anılarını anlattı Usta oyuncu Nihal Menzil zorlu çocukluk anılarını anlattı
14:59 Kolombiya’da futbolcunun kafasına bıçak isabet etti Kolombiya'da futbolcunun kafasına bıçak isabet etti
13:34 Özgür Özel’den koltuğunu devrettiği minik Dora’ya: Bu koltuğa iyice yerleşmezsen kaldırabilirler Özgür Özel'den koltuğunu devrettiği minik Dora'ya: Bu koltuğa iyice yerleşmezsen kaldırabilirler
13:26 Bekçi ile boksör arasında sopalı ’pitbull’ kavgası Bekçi ile boksör arasında sopalı 'pitbull' kavgası
11:50 Kur’an-ı Kerim’in altından geçtiler, 55 yıllık kan davası son buldu Kur'an-ı Kerim'in altından geçtiler, 55 yıllık kan davası son buldu
11:47 Süper Lig’de neler oluyor 3 takım Türkiye Kupası’na katılmayacak Süper Lig'de neler oluyor! 3 takım Türkiye Kupası'na katılmayacak
11:25 Müge Anlı ile Tatlı Sert Programında Şoke Eden Olay Müge Anlı ile Tatlı Sert Programında Şoke Eden Olay
11:15 Sivasspor maçı bardağı taşırdı Fenerbahçeliler Aziz Yıldırım’ın ismini haykırıyor Sivasspor maçı bardağı taşırdı! Fenerbahçeliler Aziz Yıldırım'ın ismini haykırıyor
11:02 “Yerel Halk“ ifadesini kullandı mı Bakan Şimşek sessizliğini bozdu "Yerel Halk" ifadesini kullandı mı? Bakan Şimşek sessizliğini bozdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2024 15:26:54. #1.12#
SON DAKİKA: Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 23 Nisan'da Depremzede Öğrenciye Jest Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement