Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu Huzurevi Ziyareti

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Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu Kurban Bayramı öncesinde AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül ve beraberindeki heyet ile birlikte huzurevini ziyaret ederek büyüklerin ellerinden öptü.

Kurban Bayramı öncesinde AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, Ali Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti İl Başkanı Murat Şerbetçi, AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Mehmet Tiryaki ile birlikte huzurevini ziyaret eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, büyüklerin ellerini öperek sohbet etti.

"Bizleri mutlu eden bir ziyaret"

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, bayram öncesinde böyle bir ziyaret ile mutlu olduklarını ifade ederek "Yaklaşan bayram öncesi burada kalan değerli büyüklerimizi Milletvekili ve Belediye Başkanı arkadaşlarımızla birlikte büyüklerimizin duasını almaya geldik. Kurban Bayramı öncesinde yanında olarak bizden bir istekleri olup olmadığını soralım istedik. Sizlerle birlikte olmak bizleri çok mutlu etti. Kurban Bayramınızı kutluyor ellerinizden öpüyorum" dedi.

"Hep birlikte daha güzel hizmetler yapacağız"

Huzurevi ziyaretinde yaşlılarla bir araya gelen Başkan Mehmet Tahmazoğlu, "Öncelikle tüm büyüklerimizin ellerinden öpüyor, Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Cenab-ı Hak ayetinde 'beli bükülmüş ihtiyarlarınız olmasaydı belaları başınıza sel gibi yağdırırdım' diyor. İhtiyarlarımızın duasıyla ayakta duruyoruz. İnşallah çok daha güzel hizmetleri hep birlikte yapacağız. Bir kez daha bayramınızı kutluyor hepinizin ellerinden öpüyorum" şeklinde konuştu. - GAZİANTEP