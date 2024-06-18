Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu Kurban Bayramı'nda Vatandaşlarla Bayramlaştı - Son Dakika
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Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu Kurban Bayramı'nda Vatandaşlarla Bayramlaştı

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesim yerlerini ziyaret ederek vatandaşlarla bayramlaştı. Bayram namazını Şahinbey Millet Cami ve Külliyesi'nde kılan Tahmazoğlu, kurban satış ve kesim yerlerindeki vatandaşlarla bir araya geldi.

18.06.2024 15:26
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Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesim yerlerini ziyaret ederek vatandaşlarla bayramlaştı.

Bayram namazını Şahinbey Millet Cami ve Külliyesi'nde vatandaşlar ile birlikte kılan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, daha sonra kurban satış ve kesim yerlerini ziyaret ederek burada kurban almak ve kesmek için bekleyen vatandaşlarla bayramlaştı.

"Ekiplerimiz canla başla çalışıyor"

Vatandaşların rahat ve huzurlu bir şekilde kurbanlarını kesmeleri için Şahinbey Belediyesi olarak gerekli önlemleri aldıklarını ifade eden Tahmazoğlu, "Öncelikle tüm vatandaşlarımızın mübarek Kurban Bayramını kutluyorum. Kurban Bayramının ilk günü Bayram Namazını vatandaşlarımızla birlikte kıldık. Kurban Bayramı gelmeden önce Şahinbey Belediyesi olarak her türlü hazırlıklarımızı tamamladık. Vatandaşların Kurban ibadetini rahat ve huzurlu bir şekilde yapabilmeleri için kurban satış yerleri ve kesim yerleri hazırladık. Kesim yerlerinde hijyen kurallarına ve sosyal mesafe kurallarına uyarak vatandaşlarımızın kurbanlarını kesmelerini sağlıyoruz. Şahinbey Belediyemize bağlı ekiplerimiz vatandaşlarımızın kurban ibadetini yerine getirebilmeleri için canla başla çalışıyorlar. Bir sıkıntı olmadan her şey düzenli bir şekilde ilerliyor. Rabbim yaptığımız ibadetleri ve kurbanları kabul eylesin" dedi.

Şahinbey Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri kurban kesiminde vatandaşların pis kokuya ve atıklardan kaynaklanacak olumsuzluklara meydan vermemek için kesim yerlerinde ve ilçenin genelinde temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürmeye devam ediyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu Kurban Bayramı'nda Vatandaşlarla Bayramlaştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu Kurban Bayramı'nda Vatandaşlarla Bayramlaştı - Son Dakika
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