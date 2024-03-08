Şahinbey Belediyesi 100 depremzede ve yetim ailenin yüzünü güldürdü
GAZİANTEP - Daha önce Serinevler de yaptığı konutlarla 100 yetim ailenin yüzünü güldüren Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in katılımlarıyla gerçekleştirilen programda 100 yetim aileyi daha ev sahibi yaparak toplamda 200 yetim ailenin yüzünü güldürdü.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Gaziantep ziyaretinde Şahinbey Belediyesi tarafından Mavikent Mahallesi'nde depremzede ve yetim aileler için yapımı tamamlan 100 konutun kura çekim törenine katıldı. Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen törende yetim aileler ev sahibi olmanın mutluluğunu yaşadılar.
"Yüzlerce vatandaşın yüzü güldü"
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yerelde yapılan ve insana dokunan projeleri Ankara'dan desteklemeye devam edeceklerini belirterek "İnsana dokunan projeleri Ankara'dan desteklemeye devam edeceğiz. Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet kardeşimize, yüzlerce vatandaşın rüyasını gerçekleştirdiği için teşekkür ediyorum. Bu projede fikir düzeyinden tamamlanma aşamasına kadar emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Şimdiden herkese hayırlı olsun. Bizim belediyelerimizin stratejisi eser siyasetidir. Herkesi, toplumun bütün kesimlerini kucaklayan, birliği, bütünlüğü güçlendiren bir siyaset anlayışıdır. Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'ndan, bütün ekibinden bunu düşündüğü için, hayata geçirdiği için Allah razı olsun. Biz vatandaşımızın hizmetindeyiz. Bu tür projeleri Ankara'dan desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
"Yetim gülerse dünya güler"
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu da özellikle depremzedeler ve yetim aileler için böyle bir projeyi hayata geçirdikleri için çok mutlu olduklarını belirterek "Yetim gülerse dünya güler." Bizlere küçüklüğümüzde bir yetimin başını okşadığında saçı kadar sevap yazılır demişlerdi. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, yoksula ve yetime her türlü desteği vermeye devam ediyoruz. Şahinbey Belediyesi olarak 9 bin 800 konut yaptık. Bunların 5 bin tanesi dar gelirli vatandaşlarımıza yapılmış sosyal konutlar. Daha sonra Serinevler'de 210 tane konut yaptık ve bu 210 konutun da 100 tanesini yetim ailelere verdik. Biliyorsunuz 6 Şubat'ta Dünya'da eşi benzeri olmayan bir deprem yaşadık. Mavikent Mahallemizde Hem depremzedelerimiz hem de yetim ailelerimiz için 100 konut daha yaptık. Bu konutlarımızın hepsi tek katlı ve kendi kullanabilecekleri bahçeleri ve sosyal alanları bulunuyor. Evler depreme dayanıklı iki oda bir salon şeklinde inşa edildi. Bu konuda bizlere destek olan Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Bakanlarımıza ve Milletvekillerimize çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.
"Yetim aileler sevinç gözyaşları döktü"
Konuşmaların ardından protokolle birlikte çocukların çektiği kuralar sonucunda 100 konutun hak sahipleri belirlendi. Hak sahibi olan vatandaşlar sevinç gözyaşlarıyla evlerini teslim alarak Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür etti. Programa, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yanı sıra Hazine ve Maliye Bakan Yardımcımız Zekeriya Kaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Grup Başkanvekili ve Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül, AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Derya Bakbak, Bünyamin Bozgeyik, Şahinbey İlçe Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı, Ak Parti Gaziantep İl Başkanı Murat Çetin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, kent protokolü, depremzede ve yetim aileler ile çok sayıda vatandaş katıldı.
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