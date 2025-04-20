Şahinbey Belediyesi 672 Çifte Evlilik Eğitimi Verdi - Son Dakika
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Şahinbey Belediyesi 672 Çifte Evlilik Eğitimi Verdi

Şahinbey Belediyesi 672 Çifte Evlilik Eğitimi Verdi

Şahinbey Belediyesi Evlilik Okulu projesi kapsamında 672 çift, evliliğin önemi hakkında eğitim alarak sertifikalarını aldı. Proje, çeşitli kamu kurumları ile işbirliği içinde yürütülüyor ve toplamda 56 bin çifte eğitim verilmiş durumda. Yeni evlenecek çifte hediyeler sunulmakta ve finansal destek sağlanmaktadır.

20.04.2025 13:51  Güncelleme: 13:52
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Şahinbey Belediyesi Evlilik Okulu'nda 672 çift daha evliliğin önemi ile ilgili eğitimlerin ardından sertifikalarını aldı.

Toplumun çekirdek yapısı olan aileye büyük önem veren Şahinbey Belediyesi, düzenlediği Evlilik Okulu projesiyle 672 çifte daha evliliğin önemi ile ilgili eğitimlerin ardından sertifikalarını verdi. Şahinbey Belediyesi'nin, Gaziantep İl Müftülüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, Hasan Kalyoncu Üniversitesi ve Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte yürüttüğü proje kapsamında bu güne kadar 56 bin 45 çifte evliliğin önemi ile ilgili eğitimler verildi. Verilen eğitimler sonrasında yeni evlenecek çiftlere çamaşır makinası, evli çiftlere ise çay veya kahve makinası hediye ediliyor.

"Evlilik toplumumuzun çekirdek yapısıdır"

Evlilik Okulu Projesini önemsediklerini ifade eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "İnsanların hayırlısı insanlara faydalı olandır. Faydalı olmaya gayret edeceğiz. İnsana yapılan yatırım en büyük yatırımdır. Şahinbey Belediyesi olarak mutlu aile huzurlu toplum diyoruz. Aile içerisinde ne kadar mutlu olursa toplumda o kadar güçlü olur. Cumhurbaşkanımız da bu yılı aile yılı ilan etti. Şahinbey Belediyesi olarak evliliği teşvik ediyoruz. Evlilik Okulu projemizi 15 yıldır devam ettiriyoruz. Evlilik Okulu'nda eğitime katılan ve yeni evlenecek olan çiftlerimize çamaşır makinası, evli çiftlerimize ise çay veya kahve makinası hediye ediyoruz. Bu yıl ek olarak yeni evlenecek çiftlerimizden 20 bin gelin hanıma, 20 bin de damat beye olmak üzere toplamda 40 bin TL nakdi destek sağlıyoruz. Ayrıca maddi durumu olmayan ve evlenmek isteyen çiftlerimize çeyiz seti hediye ediyoruz. Evlendikten sonra çocuk sahibi olan çiftlerimize ikinci çocuktan itibaren her çocuk için 1 yıl boyunca çocuk bezi yine ikinci çocuktan itibaren üç yıl boyunca bin TL destek veriyoruz. Bin 500 TL de hükümetimiz destek veriyor. Dolayısıyla ikinci çocuğu olanlar her ay 2 bin 500 TL para almış olacak. Üçüncü çocukta ise Şahinbey Belediyesi olarak biz üç yıl boyunca 5 bin TL, hükümetimiz ise 5 yıl boyunca 6 bin 500 TL destek sağlıyor. Dördüncü çocukta ise 4 bin TL Şahinbey Belediyesi olarak biz veriyoruz. Hükümetimiz ise 5 bin TL destek veriyor. Bunların yanı sıra 10 yıl ve üzeri evli kalan çiftlerimize ise evlilik yıllarının yarısı kadar destek veriyoruz. Örneğin 40 yıl evli olan çiftimize 20 bin TL nakdi destek sağlayacağız. Ayrıca evde evlenmemiş ve bekar olan her çocuk için de bin TL nakdi destek sağlayacağız" dedi. - GAZİANTEP

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Şahinbey Belediyesi 672 Çifte Evlilik Eğitimi Verdi - Son Dakika

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