Şahinbey Belediyesi Binevler Sosyal Tesisi Kursiyerleri Huzurevi Ziyareti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Şahinbey Belediyesi Binevler Sosyal Tesisi Kursiyerleri Huzurevi Ziyareti

Şahinbey Belediyesi Binevler Sosyal Tesisi Kursiyerleri Huzurevi Ziyareti

Şahinbey Belediyesi'ne bağlı Binevler Sosyal Tesisi kursiyerleri, huzurevi sakinlerine moral vermek için ziyarette bulundu. Kursiyerler, saç bakımı yaparak çiçek hediye etti ve yaşlılarla şarkı söyleyip eğlendi. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, yaşlıları unutmadıklarını belirterek, bu tür etkinliklerle onların yanında olduklarını söyledi.

29.07.2024 17:40  Güncelleme: 17:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şahinbey Belediyesi'ne bağlı Binevler Sosyal Tesisi kursiyerleri huzur evini ziyaret ederek huzurevi sakinlerine moral verdi.

Şahinbey Belediyesine bağlı Binevler Sosyal Tesisi Kuaförlük kursu öğrencileri Huzurevi sakinlerine saç bakımı yaparak onlara çiçek hediye ettiler. Kursiyerler daha sonra yaşlılarla şarkı söyleyip eğlenerek onlara moral verdiler. 20 kursiyerin katıldığı etkinlikte huzurevinde kalan 45 bayana saç kesimi ve bakımı yapıldı.

"Yaşlılarımızı unutmuyoruz"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, yaşlıları hiçbir zaman unutmadıklarını belirterek, "Şahinbey Belediyesi'ne bağlı Binevler Sosyal Tesisi kursiyerlerimiz Huzurevinde kalan yaşlılarımızı ziyaret ederek onların saç bakımlarını yapıp onlarla sohbet ederek yaşlılarımıza güzel bir gün yaşattılar. Yaşlılarımız bizim için önemli. Onları hiçbir zaman unutmuyoruz. Tesislerimizde zaman zaman yapılan bu tür etkinliklerle yaşlılarımızın yanında oluyoruz. Yaşlılarımız saygı ve hürmeti hak ediyor" dedi.

"Teşekkür ediyoruz"

Huzurevi sakinleri kendilerine yapılan bakımdan ve ilgiden dolayı Binevler Sosyal Tesisi Kursiyerlerine teşekkür ederek, "Şahinbey Belediyesi kursiyerleri bizleri ziyaret ederek, saçlarımızı kesip çiçek hediye ettiler. Onlarla birlikte güzel bir gün yaşadık ve doyasıya eğlendik. Bizleri unutmadıkları için onlara teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Şahinbey Belediyesi, saç bakımı, Şahinbey, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şahinbey Belediyesi Binevler Sosyal Tesisi Kursiyerleri Huzurevi Ziyareti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:09 Okçuluk Klasik Yay Erkek Milli Takımımız, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nda bronz madalya kazandı Okçuluk Klasik Yay Erkek Milli Takımımız, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazandı
17:07 İsrail ile savaşın eşiğine gelen Hizbullah hassas güdümlü füzeleri konuşlandırmaya başladı İsrail ile savaşın eşiğine gelen Hizbullah hassas güdümlü füzeleri konuşlandırmaya başladı
16:28 Netanyahu, 12 İsraillinin öldüğü noktadan ateş püskürdü: Cevabımız güçlü olacak Netanyahu, 12 İsraillinin öldüğü noktadan ateş püskürdü: Cevabımız güçlü olacak
15:37 Hulusi Akar, CHP’li vekilin ’Mavi Vatan’ ifadesine tepki gösterdi Hulusi Akar, CHP'li vekilin 'Mavi Vatan' ifadesine tepki gösterdi
16:19 56 Yıl Sonra Düğün Heyecanı 56 Yıl Sonra Düğün Heyecanı
16:10 Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çiftinden bebek müjdesi Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çiftinden bebek müjdesi
15:58 Futbolcu Merih Demiral’ın bozkurt selamı, erkek modasına yön verdi Futbolcu Merih Demiral'ın bozkurt selamı, erkek modasına yön verdi
15:45 Hastalığın pençesindeki Kuzey Kore liderine yurt dışından şifa arayışı Hastalığın pençesindeki Kuzey Kore liderine yurt dışından şifa arayışı
15:14 Tuğba Ekinci hakkında resen soruşturma başlatıldı Tuğba Ekinci hakkında resen soruşturma başlatıldı
15:14 Bir ömürlük birikimlerinin yok oluşunu hıçkıra hıçkıra ağlayarak izlediler Bir ömürlük birikimlerinin yok oluşunu hıçkıra hıçkıra ağlayarak izlediler
14:58 Duygu istismarıyla vatandaştan topladığı para ağızları açık bıraktı Duygu istismarıyla vatandaştan topladığı para ağızları açık bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2024 18:32:30. #1.11#
SON DAKİKA: Şahinbey Belediyesi Binevler Sosyal Tesisi Kursiyerleri Huzurevi Ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement