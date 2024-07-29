Şahinbey Belediyesi Binevler Sosyal Tesisi Kursiyerleri Huzurevi Ziyareti

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Şahinbey Belediyesi'ne bağlı Binevler Sosyal Tesisi kursiyerleri huzur evini ziyaret ederek huzurevi sakinlerine moral verdi.

Şahinbey Belediyesine bağlı Binevler Sosyal Tesisi Kuaförlük kursu öğrencileri Huzurevi sakinlerine saç bakımı yaparak onlara çiçek hediye ettiler. Kursiyerler daha sonra yaşlılarla şarkı söyleyip eğlenerek onlara moral verdiler. 20 kursiyerin katıldığı etkinlikte huzurevinde kalan 45 bayana saç kesimi ve bakımı yapıldı.

"Yaşlılarımızı unutmuyoruz"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, yaşlıları hiçbir zaman unutmadıklarını belirterek, "Şahinbey Belediyesi'ne bağlı Binevler Sosyal Tesisi kursiyerlerimiz Huzurevinde kalan yaşlılarımızı ziyaret ederek onların saç bakımlarını yapıp onlarla sohbet ederek yaşlılarımıza güzel bir gün yaşattılar. Yaşlılarımız bizim için önemli. Onları hiçbir zaman unutmuyoruz. Tesislerimizde zaman zaman yapılan bu tür etkinliklerle yaşlılarımızın yanında oluyoruz. Yaşlılarımız saygı ve hürmeti hak ediyor" dedi.

"Teşekkür ediyoruz"

Huzurevi sakinleri kendilerine yapılan bakımdan ve ilgiden dolayı Binevler Sosyal Tesisi Kursiyerlerine teşekkür ederek, "Şahinbey Belediyesi kursiyerleri bizleri ziyaret ederek, saçlarımızı kesip çiçek hediye ettiler. Onlarla birlikte güzel bir gün yaşadık ve doyasıya eğlendik. Bizleri unutmadıkları için onlara teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP