Şahinbey Belediyesi Çocuk Şenliği Kapılarını Açtı - Son Dakika
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Şahinbey Belediyesi Çocuk Şenliği Kapılarını Açtı

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Şahinbey Belediyesi, çocukların sömestr tatilinde eğlenceli vakit geçirmesi için 18-26 Ocak tarihleri arasında düzenlediği Çocuk Şenliği'ni açtı. Etkinliklerde yüz boyama, oyun grupları ve çeşitli gösterilerle çocuklar eğlenceli zaman geçirdi.

19.01.2025 19:32  Güncelleme: 19:37
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Şahinbey Belediyesi Çocuk Şenliği kapılarını açtı

GAZİANTEP - Şahinbey Belediyesi tarafından çocukların sömestr tatilinde eğlenceli zaman geçirmesi amacıyla hazırlanan Çocuk Şenliği kapılarını açtı. Çocukların ve ailelerinin yoğun ilgi gösterdiği etkinliklerde çocuklar doyasıya eğlendi.

Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde 18-26 Ocak tarihleri arasında düzenlenen "Çocuk Şenliği" çocuklar için hazırlanan birbirinden renkli gösterilerle başladı. Çocuklar gün boyunca yüzlerini boyatarak kendileri için hazırlanmış olan oyun gruplarında, çocuk atölyelerinde, Nasreddin Hoca Kadim Medeniyetler ve Niloya Renkli Balıklar Müzikali ile doyasıya eğlendi. 18 Ocak günü saat 09: 00'da kapılarını açan Çocuk Şenliği 26 Ocak tarihine kadar sabah saat 09.00 ve 19.00 saatleri arasında Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlenecek.

"Çocuklarımız doyasıya eğlenecek"

Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde 18-26 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek olan Çocuk Şenliği ile ilgili açıklamada bulunan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Çocuklarımızın sömestr tatili başladı. Şahinbey Belediyesi olarak çocuklarımızın sömestr tatilini, güzel geçirmeleri için 9 gün boyunca etkinlikler hazırladık. Kongre ve Sanat Merkezimizde çocuklarımız dokuz gün boyunca doyasıya eğlenecek. Çocuklarımız çok kabiliyetli olanlara imkan verildiğinde çok başarılı olabiliyorlar. Ayrıca fuaye alanımız içerisinde çocuklarımız şişme oyun grupları ile ve diğer oyun alanlarında eğlenceli vakit geçirecekler. Aynı zamanda eğlenerek öğrenmek adına çocuklarımız için hazırladığımız sanat atölyelerimiz var. Bu atölyelerde eğlenerek kendilerini geliştirebilecekler" diye konuştu.

Şahinbey Belediyesi Çocuk Şenliği Kapılarını Açtı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Şahinbey Belediyesi Çocuk Şenliği Kapılarını Açtı - Son Dakika

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