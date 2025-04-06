Şahinbey Belediyesi Çocuk Şenliği'ne 100 bin kişi katıldı

GAZİANTEP - Şahinbey Belediyesi tarafından düzenlenen Çocuk Şenliği'ne 100 binden fazla kişi katıldı.

Şahinbey Belediyesi tarafından 2-6 Nisan tarihleri arasında düzenlenen Çocuk Şenliği'ne 100 binden fazla kişi katılırken çocuklar ve aileler şenlikte gönüllerince eğlendiler.

Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde 2 Nisan tarihinde açılan ve 6 Nisan tarihine kadar açık kalan şenlikte Aslan Hürkuş 4 Hürjet Oyunda, Babyshark, Nasrettin Hoca ve Karakaçan, Karlar Ülkesi ve Sevimli Kahramanlar, Pırıl Sayıların Gizemi gösterileri çocuklarla buluştu. Çocuklar ayrıca şişme oyun gruplarıyla ve diğer etkinliklerle doyasıya eğlendiler.

"Çocuklarımız doyasıya eğlendi"

Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde beş gün süren Çocuk Şenliği'nde çocukların doyasıya eğlendiklerini ifade eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Şahinbey Belediyesi olarak, çocuklarımızın Ramazan Bayramı'ndan sonra doyasıya eğlenmeleri için Çocuk Şenliği düzenledik. Beş gün süren Çocuk Şenliği'nde 100 binden fazla yavrumuz şenliği ziyaret etti. Çocuklarımız kendileri için hazırladığımız müzikaller ve sinemalarla eğlenirken, çocuk atölyelerinde de kendilerini geliştirdiler. Çocuklarımız zamanlarını dolu dolu geçirdiler. Onlar mutlu oldukça bizlerde mutlu oluyoruz" diye konuştu.