Şahinbey Belediyesi Halk Sağlığı Haftası etkinlikleri düzenledi

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Şahinbey Belediyesi, her yıl 3- 9 Eylül tarihleri arasında kutlanan "Halk Sağlığı Haftası" çerçevesinde, Yamaçtepe Bilim Kampı'nda etkinlikler düzenledi.

Şahinbey Belediyesi, 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası nedeniyle İl Sağlık Müdürlüğü işbirliği ile Yamaçtepe Bilim Kampı'nda sportif aktiviteler ve çeşitli etkinlikler düzenledi. Halkın sağlık bilincini arttırmak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikler çerçevesinde, katılımcılara sağlıklarıyla ilgili dikkat etmeleri gereken konular hakkında uzmanlar tarafından bilgilendirmeler yapıldı. Birçok önemli konu hakkında bilgilendirme yapılmasının yanı sıra eğlenceli ve uygulamalı etkinlikler düzenlendi.

"Herkese spor yapma imkanı sunuyoruz"

Düzenlenen programa katılan Şahinbey Belediye Başkanvekili Cuma Güzel, "Sürekli gençlerimize ve vatandaşlarımıza spor yapmayı öneriyoruz. Sağlıklı beslenme ve spor gerçekten çok önemli. Çünkü çağımızın hastalığı obezite ile en iyi mücadele etmenin yolu, sağlıklı beslenmekten ve düzenli spor yapmaktan geçiyor. En kolay yapacağımız sporların başında ise yürüyüş ve bisiklet geliyor. Şahinbey Belediyesi olarak düzenli olarak bisiklet turları ve sağlıklı yaşam yürüyüşleri düzenliyoruz. 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası nedeniyle İl Sağlık Müdürlüğümüz ile birlikte Yamaçtepe Bilim Kampı'nda bilinçlendirici etkinlikler düzenledik. Bu çerçeve de Halk Sağlığı Haftası nedeniyle tüm vatandaşlarımıza spor yapmayı öneriyorum" dedi.

Yamaçtepe Bilim Kampı'nda düzenlenen etkinliğe Şahinbey Belediye Başkan Vekili Cuma Güzel'in yanı sıra İl Sağlık Müdürü Beytullah Şahin, Halk Sağlığı Başkanı Uzm. Dr. Ferit Yetkinşekerci, Halk Sağlığı Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Mikail Özdemir ve İl Sağlık Müdürlüğü personelleri katıldı. - GAZİANTEP