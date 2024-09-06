Şahinbey Belediyesi Halk Sağlığı Haftası etkinlikleri düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Şahinbey Belediyesi Halk Sağlığı Haftası etkinlikleri düzenledi

Şahinbey Belediyesi Halk Sağlığı Haftası etkinlikleri düzenledi

Şahinbey Belediyesi, her yıl 3-9 Eylül tarihleri arasında kutlanan Halk Sağlığı Haftası çerçevesinde, Yamaçtepe Bilim Kampı'nda etkinlikler düzenledi. Etkinliklerde sağlık bilincini arttırmak amacıyla uzmanlar tarafından bilgilendirmeler yapıldı ve eğlenceli etkinlikler düzenlendi.

06.09.2024 12:14  Güncelleme: 12:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şahinbey Belediyesi, her yıl 3- 9 Eylül tarihleri arasında kutlanan "Halk Sağlığı Haftası" çerçevesinde, Yamaçtepe Bilim Kampı'nda etkinlikler düzenledi.

Şahinbey Belediyesi, 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası nedeniyle İl Sağlık Müdürlüğü işbirliği ile Yamaçtepe Bilim Kampı'nda sportif aktiviteler ve çeşitli etkinlikler düzenledi. Halkın sağlık bilincini arttırmak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikler çerçevesinde, katılımcılara sağlıklarıyla ilgili dikkat etmeleri gereken konular hakkında uzmanlar tarafından bilgilendirmeler yapıldı. Birçok önemli konu hakkında bilgilendirme yapılmasının yanı sıra eğlenceli ve uygulamalı etkinlikler düzenlendi.

"Herkese spor yapma imkanı sunuyoruz"

Düzenlenen programa katılan Şahinbey Belediye Başkanvekili Cuma Güzel, "Sürekli gençlerimize ve vatandaşlarımıza spor yapmayı öneriyoruz. Sağlıklı beslenme ve spor gerçekten çok önemli. Çünkü çağımızın hastalığı obezite ile en iyi mücadele etmenin yolu, sağlıklı beslenmekten ve düzenli spor yapmaktan geçiyor. En kolay yapacağımız sporların başında ise yürüyüş ve bisiklet geliyor. Şahinbey Belediyesi olarak düzenli olarak bisiklet turları ve sağlıklı yaşam yürüyüşleri düzenliyoruz. 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası nedeniyle İl Sağlık Müdürlüğümüz ile birlikte Yamaçtepe Bilim Kampı'nda bilinçlendirici etkinlikler düzenledik. Bu çerçeve de Halk Sağlığı Haftası nedeniyle tüm vatandaşlarımıza spor yapmayı öneriyorum" dedi.

Yamaçtepe Bilim Kampı'nda düzenlenen etkinliğe Şahinbey Belediye Başkan Vekili Cuma Güzel'in yanı sıra İl Sağlık Müdürü Beytullah Şahin, Halk Sağlığı Başkanı Uzm. Dr. Ferit Yetkinşekerci, Halk Sağlığı Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Mikail Özdemir ve İl Sağlık Müdürlüğü personelleri katıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Şahinbey Belediyesi, Şahinbey, Etkinlik, Belediye, 9 Eylül, Sağlık, Güncel, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şahinbey Belediyesi Halk Sağlığı Haftası etkinlikleri düzenledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:05 Fitch Ratings, Türkiye’nin kredi notunu ’’B’’dan ’’BB-’’ye yükseltti Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu ''B''dan ''BB-''ye yükseltti
00:02 Erzurum Havalimanı’na acil iniş yapan uçaktaki bomba ihbarı asılsız çıktı Erzurum Havalimanı'na acil iniş yapan uçaktaki bomba ihbarı asılsız çıktı
23:03 CHP’de tüzük değişikliği kabul edildi CHP'de tüzük değişikliği kabul edildi
22:47 İsrailli görgü tanığı vahşeti bir bir anlattı Türk aktivistin ölümünde korkunç gerçek ortaya çıktı İsrailli görgü tanığı vahşeti bir bir anlattı! Türk aktivistin ölümünde korkunç gerçek ortaya çıktı
22:18 Yerel seçimlerden bu yana ilk Son anketten çıkan sonuçlar Özgür Özel’in uykularını kaçırabilir Yerel seçimlerden bu yana ilk! Son anketten çıkan sonuçlar Özgür Özel'in uykularını kaçırabilir
10:48 40 yıla kadar hapsi istenen Engin Polat için tahliye kararı 40 yıla kadar hapsi istenen Engin Polat için tahliye kararı
10:42 Züğürt Ağa filmi gerçek oldu 6 bin dönümlük köyü satılığa çıkardı, işte istediği para Züğürt Ağa filmi gerçek oldu! 6 bin dönümlük köyü satılığa çıkardı, işte istediği para
10:41 Başrolde Kerem ve Abdulkerim var Milli takım antrenmanına damga vuran görüntü Başrolde Kerem ve Abdulkerim var! Milli takım antrenmanına damga vuran görüntü
10:30 Benzine gece yarısı 1 lira 83 kuruşluk indirim Tabeladaki rakam araç sahiplerini keyiflendirecek Benzine gece yarısı 1 lira 83 kuruşluk indirim! Tabeladaki rakam araç sahiplerini keyiflendirecek
10:18 Altın ve dolar fiyatları yükselişte Altın ve dolar fiyatları yükselişte
10:06 Ankara’da sokağa çıkan kadın isyan etti: Beni yiyecek gibi bakıyorlar Ankara'da sokağa çıkan kadın isyan etti: Beni yiyecek gibi bakıyorlar
10:03 İngiltere’de kumasıyla video çeken kadına tepki yağdı İngiltere'de kumasıyla video çeken kadına tepki yağdı
09:56 Çin’de bir adam karısını otel odasında başka bir adamla bastı O sırada çiftin 5 yaşındaki kızı da odaydaydı Çin'de bir adam karısını otel odasında başka bir adamla bastı! O sırada çiftin 5 yaşındaki kızı da odaydaydı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2024 07:20:51. #1.11#
SON DAKİKA: Şahinbey Belediyesi Halk Sağlığı Haftası etkinlikleri düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement