Şahinbey Belediyesi mayıs ayı meclis toplantısı yapıldı

Şahinbey Belediyesi mayıs ayı olağan meclis toplantısının 1.oturumu Şahinbey Belediyesi Meclis Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, başkanlığında yapıldı.

Şahinbey Belediye Meclisi mayıs ayı ilk oturumu, yapılan yoklamanın ardından bir önceki birleşime dair meclis tutanak özetlerinin oylanmasıyla devam etti. Gündeme alınan 12 maddenin 5'i İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na, 5'i Plan Bütçe Komisyonuna, 1 madde hem Plan Bütçe Komisyonuna hem de İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilirken 1 madde ise Teklif Karar olarak gündeme alınıp komisyonlara havale edildi.

Şahinbey Belediye Meclisi Mayıs ayı 2. oturum toplantısını 07 Mayıs 2026 Perşembe günü saat 16.00'da yapılmak üzere birinci oturuma son verildi. - GAZİANTEP