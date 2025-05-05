Şahinbey Belediyesi Mayıs Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleşti - Son Dakika
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Şahinbey Belediyesi Mayıs Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleşti

Şahinbey Belediyesi Mayıs Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleşti

Şahinbey Belediyesi, Mayıs ayı olağan meclis toplantısının 1. oturumunu gerçekleştirdi. Toplantıda çeşitli maddeler gündeme alındı ve komisyonlara havale edildi. İkinci oturum 08 Mayıs 2025'te yapılacak.

05.05.2025 15:47  Güncelleme: 15:51
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Şahinbey Belediyesi Mayıs ayı olağan meclis toplantısının 1.oturumu Şahinbey Belediyesi Meclis Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, başkanlığında yapıldı.

Şahinbey Belediye Meclisi Mayıs ayı ilk oturumu, yapılan yoklamanın ardından bir önceki birleşime dair meclis tutanak özetlerinin oylanmasıyla devam etti. Gündeme alınan 8 maddenin 5'i İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na, 2'si Plan Bütçe Komisyonuna, 1 madde hem Plan Bütçe Komisyonuna hem de Eğitim ve Gençlik Komisyonuna havale edilirken 1 madde ise gündem dışı olarak oy birliği ile gündeme alınıp Plan Bütçe Komisyonuna havale edildi.

Şahinbey Belediye Meclisi Mayıs ayı 2. oturum toplantısını 08 Mayıs 2025 Perşembe günü saat 16.00'da yapılmak üzere birinci oturuma son verildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Şahinbey Belediyesi Mayıs Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleşti - Son Dakika

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