Şahinbey Belediyesi'ne bağlı Binevler Sosyal Tesisi'nde minik çocuklara küçük yaşta robotik kodlama eğitimi veriliyor.
Şahinbey Belediyesi teknoloji üreten bir neslin yetişmesine katkı sağlamak amacıyla Binevler Sosyal Tesisi'nde minik çocuklara küçük robotlarla robotik kodlamanın temel eğitimleri veriliyor. Çocuk ve gençlere yönelik projeleriyle bireylerin kişisel gelişimlerine katkı sunan Şahinbey Belediyesi, bilişim dünyasını daha yakından tanımaları ve teknoloji dünyasının geleceğinde söz sahibi olabilmeleri için Robotik Kodlama Kursu düzenliyor. Çocukların küçük yaşta bilişim dünyasına adım atıp, temel teknoloji eğitimi almalarını sağlamak amacıyla düzenlenen kursa gelen minik öğrencilere robotlara verilen direktiflerle robotların çalışma kavramını ve kodlarını öğreniyorlar.
"Eğitimden çok memnunuz"
Çocuklarını Binevler Sosyal Tesisi'ne getiren veliler, verilen eğitimden çok memnun olduklarını belirterek, "Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'nun bizlere sunmuş olduğu imkanların tamamından faydalanıyoruz. Anne ve babalar olarak tesisteki kurslardan ve spor salonundan faydalanıyoruz. Çocuklarımız da yine çeşitli eğitimlere katılıyor. Küçük yaşta çocuklarımıza robotik kodlama eğitimi verilmesi bizleri ayrıca mutlu ediyor" diye konuştular. - GAZİANTEP
Son Dakika › Yerel › Şahinbey Belediyesi'nde minik çocuklara robotik kodlama eğitimi - Son Dakika
Esra Ezmeci'nin programına konuk olan bir kadın itirafıyla ağızları açık bıraktı. Yüzü maskeli bir şekilde yayına çıkarak kayınbiraderiyle aşk yaşadığını belirten kadın, "Eşim askerdeydi. Ben de boşluktaydım. Kayınbiraderimin de eşiyle sorunları vardı. Benim sürekli ilgilendi. Ben de çok etkilendim" dedi.
CHP lideri Özgür Özel, İzmir Dikili'deki konuşmasında CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemi Tugay'ı tanıtırken pot kırdı. Özel, halka seslenirken Tugay yerine başka bir ismin elini tuttu. Yaptığı yanlış tanıtıma Özel'in de güldüğü görüldü.
ABD'de üretici fiyatları Ocak ayında tahminlerin üzerinde yüzde 0.3 artış gösterdi. Veri öncesi ÜFE'nin yüzde 0.1 artması bekleniyordu.
ATM'lerde nakit çekim limiti, daha önce 5 bin lira olan tutardan en az 10 bin liraya çıkarıldı. Bazı bankaların bu limiti 15 bin liraya kadar yükselttiği belirtildi.
Fenomenlere yönelik operasyonla malvarlığına el konulan ve sonrasında 11 yıllık eşinin kendisini eskortla aldattığını söyleyen Neslim Güngen, bu sefer de ölüm tehditleri aldığını belirterek "Benim ve çocuklarımın başına gelebilecek her şeyin sorumlusu eşimdir" dedi.
Genel başkanlığı bıraktıktan sonra ilk kez halkın içine karışan Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da Yıldız Sanayi Sitesi'ne giderek esnafla bir araya geldi. Paylaşılan bir fotoğrafta dükkanın duvarındaki "Bir daha bu yolları aynı hevesle öyle bir yürürüm ki şok olursun" yazısı dikkat çekti.
Maden faciasının yaşandığı Erzincan'daki siyanür havzasına su içmek için inen kuşların öldüğü iddiasıyla çok sayıda fotoğraf servis edildi. Sosyal medyadaki haberleri yalanlayan Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, görüntülerdeki alanın siyanür içermeyen bölge olduğunu ve siyanüre bağlı herhangi bir ölüm yaşanmadığını aktardı. Açıklamada görüntülerdeki cisimlerin jeotekstil malzemeyi sabitlemek için kullanılan kum çuvalları olduğuna değinildi.
Yargı hizmetlerinin etkinliğinin artırılmasına yönelik düzenlemeler içeren 8. Yargı Paketi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Emekli bayram ikramiyesinin 2 bin liradan 3 bin liraya yükseltilmesine ilişkin düzenleme de pakette yer aldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?