Şahinbey Belediyesi\'nde minik çocuklara robotik kodlama eğitimi

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Şahinbey Belediyesi'ne bağlı Binevler Sosyal Tesisi'nde minik çocuklara küçük yaşta robotik kodlama eğitimi veriliyor.

Şahinbey Belediyesi teknoloji üreten bir neslin yetişmesine katkı sağlamak amacıyla Binevler Sosyal Tesisi'nde minik çocuklara küçük robotlarla robotik kodlamanın temel eğitimleri veriliyor. Çocuk ve gençlere yönelik projeleriyle bireylerin kişisel gelişimlerine katkı sunan Şahinbey Belediyesi, bilişim dünyasını daha yakından tanımaları ve teknoloji dünyasının geleceğinde söz sahibi olabilmeleri için Robotik Kodlama Kursu düzenliyor. Çocukların küçük yaşta bilişim dünyasına adım atıp, temel teknoloji eğitimi almalarını sağlamak amacıyla düzenlenen kursa gelen minik öğrencilere robotlara verilen direktiflerle robotların çalışma kavramını ve kodlarını öğreniyorlar.

"Eğitimden çok memnunuz"

Çocuklarını Binevler Sosyal Tesisi'ne getiren veliler, verilen eğitimden çok memnun olduklarını belirterek, "Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'nun bizlere sunmuş olduğu imkanların tamamından faydalanıyoruz. Anne ve babalar olarak tesisteki kurslardan ve spor salonundan faydalanıyoruz. Çocuklarımız da yine çeşitli eğitimlere katılıyor. Küçük yaşta çocuklarımıza robotik kodlama eğitimi verilmesi bizleri ayrıca mutlu ediyor" diye konuştular. - GAZİANTEP