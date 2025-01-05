Şahinbey Belediyesi\'nden Evlilik Okulu Projesine Dev Destek

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Şahinbey Belediyesi'nin en önemli projelerinden olan Evlilik Okulu Projesinde eğitim gören 360 çift daha Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun ellerinden sertifikalarını aldı.

Şahinbey Belediyesi, Gaziantep İl Müftülüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte yürütülen projede amaç mutlu ve huzurlu bir toplum oluşturmak. Çiftlere evliliğin dini, hukuki ve sağlıkla ilgili boyutları anlatılarak sağlam temelleri olan evliliklerle huzurlu bir toplum oluşturmaya çalışan Şahinbey Belediyesi, bu zamana kadar 52.499 çifte eğitim verdi.

"Evlilik okulu projemizi çok önemsiyorum"

Evlilik Okulu Projesini önemsediklerini ifade eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Evlilik Okulu projemizi çok önemsiyorum. Neslimizin devamı için yuva kurmamız gerekiyor. Bunu kurarken de temelinin sağlam olması gerekiyor. Temel ne kadar sağlam olursa üzerindeki bina o kadar güçlü olur. Evlilik insan hayatında bir dönem noktası. İki insan hayatını birleştirerek yeni bir yuva kuruyor. Bir birine nasıl davranacak, nasıl empati yapacak, evliliğin sağlık ve dini boyutu, ayrıca iletişim noktaları nasıl olması lazım. Bunları bir eğitimle vermek istedik ve 16 yıl önce Belediye Başkanı olduğumda ilk başlattığım proje Evlilik Okulu projemizdi. Aynı zamanda Hoş geldin Bebek projemizi de beraber başlattık. Çünkü ikisi de birbiriyle bağlantılı. Gaziantep İl Müftülüğümüz, İl Sağlık Müdürlüğümüz, İl Emniyet Müdürlüğümüz, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile birlikte projemizi devam ettiriyoruz. Şu ana kadar 52.499 çiftimize eğitim vermiş olduk. Projemizi daha da geliştirerek devam ettirmek istiyoruz. Aile mutlu olursa toplumda huzurlu olur. Bu nedenle elimizden geldiği kadar fedakarlık yaparak aileyi ayakta tutmaya gayret etmemiz gerekiyor" dedi.

"Yeni yılda iki yeni müjde"

Başkan Mehmet Tahmazoğlu yeni evlenecek çiftlere 20 bin TL nakdi destek sağlanacağını ifade ederek, "Yeni yıla yeni bir müjdeyle girelim istedik ve yeni evlenen çiftlerimize 10 bin TL hanımefendiye, 10 bin TL beyefendilere nakdi destek sağlayalım dedik. Ayrıca üçüncü bebekten itibaren doğan her bebeğin bir yıl boyunca bebek bezlerini de biz karşılayacağız. Tüm çiftlerimize bir ömür boyu mutlu ve bahtiyar eylesin" diye konuştu. - GAZİANTEP