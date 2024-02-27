Şahinbey Belediyesi\'nden gelin adaylarına destek

Şahinbey Belediyesi'ne bağlı Mimar Sinan Gençlik Merkezi'nde kuaförlük eğitimi alan kursiyerler, maddi imkanı olmayan gelin adaylarının saçlarını yaparak düğüne hazırlıyor.
Her alanda vatandaşın yaşamını kolaylaştıran Şahinbey Belediyesi, sosyal tesislerde açtığı kurslarla vatandaşların yüzünü güldürmeye devam ediyor. Şahinbey Belediyesi'ne bağlı Mimar Sinan Gençlik Merkezi'nde kuaförlük eğitimi alan kursiyerler, gelinlik giyen genç kızların en mutlu günlerinde onların yanında olarak saçlarını ve makyajlarını yaparak, mutluluklarına ortak oluyor.
"Mutlu günümüzde yanımızda oldular"
Mimar Sinan Gençlik Merkezi'nde gelin saçını yaptıran Fatma Öztürk, kendisini mutlu gününde yalnız bırakmayarak yanında olan Şahinbey Belediyesi ekibine teşekkür etti. Öztürk, "Başkanımızdan Allah razı olsun. Her yerde bizlere her zaman destek oluyor. Bu zamanda evlenmek çok masraflı, saç yaptırmak da ciddi bir masraf. Mimar Sinan Gençlik Merkezi'nde saçlarımı ve makyajımı ücretsiz yaptırdım ve çok da güzel oldu. Mahallemizin kızları evlenecekleri zaman burada saçlarını yaptırıyorlar. Hocalarımız ve bizlerin her zaman yanında olan Başkanımız Mehmet Tahamzoğlu'na teşekkür ediyorum" dedi.
Eşinin saçlarının yapılmasını büyük bir heyecanla bekleyen eşi Yunus Yılmaz ise, "Mimar Sinan Gençlik Merkezi'nde eşimin saçlarını ücretsiz yaptılar. Bu zamanda bizler için önemli bir destek. Bu mutlu günümüze ortak oldular. Böyle bir tesis yaparak vatandaşın hizmetine sunduğu için Başkanımızdan Allah Razı olsun" diye konuştu. - GAZİANTEP
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