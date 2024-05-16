Şahinbey Belediyesi'nden gelin adaylarına destek - Son Dakika
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Şahinbey Belediyesi'nden gelin adaylarına destek

Şahinbey Belediyesi\'nden gelin adaylarına destek

Mimar Sinan Gençlik Merkezi'nde kuaförlük eğitimi alan kursiyerler, maddi imkanı olmayan gelin adaylarının saçlarını yaparak yeni çiftlerin mutluluklarına ortak oluyorlar.

16.05.2024 15:48  Güncelleme: 15:50
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Şahinbey Belediyesi'ne bağlı Mimar Sinan Gençlik Merkezi'nde kuaförlük eğitimi alan kursiyerler maddi imkanı olmayan gelin adaylarının saçlarını yaparak yeni çiftlerin mutluluklarına ortak oluyorlar.

Mimar Sinan Gençlik Merkezi kuaförlük kursunda eğitim alan kursiyerler, Mimar Sinan Mahallesi'ndeki gelin adaylarının saçlarını ve makyajlarını ücretsiz yaparak en mutlu günlerinde yeni çiftlere destek oluyorlar. Daha öncede birçok gencin mutluluğuna ortak olan kursiyerler son olarak Betul Çıldır'ın saçlarını ve makyajını yaparak yeni çift destek oldular.

"Başkanımızın çalışmalarından memnunuz"

Düğün sevincini Şahinbey Belediyesi kursiyerleri ile paylaşan Betül Çıldır, Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na verilen hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, "Başkanımızdan Allah razı olsun. Her yerde bizlere her zaman destek oluyor. Bu zamanda evlenmek çok masraflı saç yaptırmakta ciddi bir masraf, Mimar Sinan Sosyal Tesisi'nde saçlarımı ücretsiz yaptırdım ve çok da güzel oldum. Mahallemizin kızları evlenecekleri zaman burada saçlarını yaptırıyorlar. Hocalarımız ve bizlerin her zaman yanında olan Başkanımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Şahinbey Belediyesi'nden gelin adaylarına destek - Son Dakika

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