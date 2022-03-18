Şahinbey Belediyesi'nden Geylani Mahallesi'ne dev tesis - Son Dakika
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Şahinbey Belediyesi'nden Geylani Mahallesi'ne dev tesis

18.03.2022 16:26
Şahinbey Belediyesi'nden Geylani Mahallesi'ne dev tesis

Sosyal tesis ağını hızla genişleten Şahinbey Belediyesi, Geylani Mahallesi'ne yaptığı tesisin çalışmalarını sürdürüyor.

Sosyal tesis ağını hızla genişleten Şahinbey Belediyesi, Geylani Mahallesi'ne yaptığı tesisin çalışmalarını sürdürüyor.

Göreve geldiği günden bu yana vatandaş odaklı hizmet anlayışı ile çalışan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Geylani Mahallesi'ne yapılan tesisin pazar alanı ve gençlik merkezi olarak kullanılabileceğini ifade etti. Toplam 10 bin 831 metrekarelik inşaat alanı üzerine yapılacak olan tesis, bodrum, zemin, zemin ara, birinci ve ikinci katlardan oluşacak. Çok amaçlı tesiste pazar yeri, ticari alanlar, kadın erkek spor salonu, millet kıraathanesi, büyük ölçekli düğün salonu ve zabıta birimi için yer bulunacak.

"Sosyal tesis çalışmalarımız devam edecek"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu Geylani Mahallesi'ne modern bir tesis inşa edildiğini belirterek, "Şahinbey Belediyesi olarak hem şehir merkezinde hem de mahalle olan köylerimizde sosyal tesis çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şahinbey Belediyesi olarak önceliğimiz vatandaşımızın rahatlığı ve ihtiyaçlarının karşılanması. Geylani Mahallesi'ne pazar yeri ve gençlik merkezi olarak kullanılabilecek çok amaçlı bir tesis inşa ediyoruz. Tesisimizi en kısa süre içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Şahinbey Belediyesi'nden Geylani Mahallesi'ne dev tesis
Şahinbey Belediyesi'nden Geylani Mahallesi'ne dev tesis
Şahinbey Belediyesi'nden Geylani Mahallesi'ne dev tesis
Şahinbey Belediyesi'nden Geylani Mahallesi'ne dev tesis
Şahinbey Belediyesi'nden Geylani Mahallesi'ne dev tesis

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Şahinbey Belediyesi'nden Geylani Mahallesi'ne dev tesis - Son Dakika


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